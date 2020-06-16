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首頁　>　政治

韓國瑜「北漂返鄉」跳票 勞工局坦承只有14人

陳致中批「返鄉變反撲，本來很多青年朋友在市長選舉時投給韓市長，這回都投罷免票，代表市府的承諾跳票」。（資料照）

陳致中批「返鄉變反撲，本來很多青年朋友在市長選舉時投給韓市長，這回都投罷免票，代表市府的承諾跳票」。（資料照）

2020-06-16 15:33:59

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長韓國瑜在市長選舉前提出的北漂返鄉，打動許多北漂族的心，但實際成效如何？民進黨議員陳致中今天下午質詢勞工局，答案竟只有14人返鄉！

高雄市議會今天下午進行社政部門質詢，陳致中詢問勞工局說：「北漂返鄉服務就業，有沒有說到做到？實際數據如何？」

代理局長的高雄市勞工局副局長陳石圍指出，北漂回高雄工作，除青年局外，勞工局於（去年）9月18日設立北漂專業服務台，截至6月14日，共服務56人次，其中返鄉14人，勞工局去年也辦理北漂徵才，未來將持續列為重點工作。

陳致中聽了愣了一下，再次確認說「返鄉14人？過去1年半來，鼓勵高雄子弟返鄉14人次？」陳石圍答說「對！」

陳致中再次問說：「你覺得這樣滿意嗎？」陳石圍回說「當然不滿意，還是有很多努力地方！」

陳致中表示，北漂返鄉是重點業務，也是韓前市長主推的政績，如果勞工局經過1年半的努力，只有達到14人次，如何對市民交代？

他也說「如果沒有足夠的誘因、環境條件，北漂子弟也不願回來，勞工局要加倍努力，急起直追！」

陳石圍表示，內部有在討論，除現行做法 ，也希望跨單位合作，例如經發局加快產業轉型，另外有沒可能找一些高階工作機會，讓北漂青年願意回來。他也坦承「其實年輕人願不願意回來，最主要是高雄的勞動條件、機會！」。

陳致中批說「返鄉變反撲，本來很多青年朋友在市長選舉時投給韓市長，這回都投罷免票，這代表市府的承諾跳票，北漂返鄉沒有做到，被看破手腳！」

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