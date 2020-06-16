大巨蛋案決算被暫擱 議員還爆遠雄一定告市府

台北市議會教育委員會審查大巨蛋開發案107年度決算。（記者蔡亞樺翻攝）

2020-06-16 14:59:33

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北大巨蛋開發案紛擾不休，台北市議會教育委員會今日上午審查大巨蛋開發案107年度決算，北市府表示遠雄已經過3關，建照執照變更審查正由建管處審查，等遠雄取得建照後，將啟動權利金議約。但北市議員不滿，市長柯文哲稱大巨蛋是五大弊案之首，卻查不出弊端、沒人懲處，更有議員爆料，法務局長袁秀慧說遠雄未來一定告市府因不當停工造成營業損失，法律訴訟隨時會開始。最後委員會要求市府補充資料，暫擱此案。

大巨蛋（正式名稱為台北文化體育園區）籌備處副執行長陳世浩指出，都市設計審議、環境影響差異分析審查皆在5月8日核定通過，逃生避難也已送到台灣建築中心審查核定，目前已經走完3關，相關資料在6月3日已送建管處，正進行建照執照變更的審查。

請繼續往下閱讀...

議員關心，何時能完成審查，陳世浩說沒有特定時間，一般若沒有特別爭議，大約10天會完成，但目前還沒送出來、還在審議；體育局長李再利補充說，柯市長說用平常心看待，需要資料補件就補件，因此時間不好掌控。

不過教委會召集人、議員吳世正說，大巨蛋被柯文哲弄得很大（問題），全部停工還找來日本技師弄出一個全世界沒有的公安標準，結果只是少幾個座位、角落弄個出口，浪費5年只成就柯文哲一個人豐功偉業，還造成小包商倒閉，甚至前副市長林欽榮和前都市發展局長林洲民也都被柯趕走。

議會秦慧珠也說，柯聲稱大巨蛋列為五大弊案之首，但現場在座官員有人接受調查了嗎？有人被懲處了嗎？查了大巨蛋的結論是什麼？陳世浩回答，他們都不是當時的人（指經手大巨蛋案的官員或承辦人）。秦要求，市府應提供完整調查資料，以及後續行政作業的規劃。

李再利強調，這是BOT案，市府跟遠雄是雙方合作，市府當時提出7大公安指標也有做，讓案子繼續往前走，不讓市府造成更大損失。吳世正一聽聞不滿說，7大公安指標就是林欽榮弄出來的，現在林已經被柯開除，柯現在也不堅持，還兩、三次私下會見遠雄集團董事長趙藤雄。

議員游淑慧此時表示，據她了解遠雄未來提告市府，因不當停工造成營業損失，袁局長說他們（指遠雄）一定會提告，體育局有沒有準備？浪費5年時間要補還是給補償，法律訴訟隨時會開始，下一任市長、局長會很衰。

吳世正說，以前柯市府用一大堆條件、甚至日本技師提出的標準卡東卡西，對外宣稱停工也沒真的停工，現在卻照著建管處流程進行、判若兩人，讓遠雄繼續蓋，他酸柯快卸任、一定會過；最後他裁示該案107年度決算暫擱，待市府補行資料再審。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法