大巨蛋偷裝椅子北市府未發現 議員轟稽查流於形式

遠雄大巨蛋已停工4年多，不過5月底卻傳出偷裝座椅。（資料照）

2020-06-15 16:25:00

〔記者蔡思培／台北報導〕遠雄大巨蛋已停工4年多，不過5月底卻傳出偷裝座椅。台北市議員今天質疑，大巨蛋被爆出偷裝椅子的前一天，北市府才進行建管處、消防局等聯合稽查，但改善事項卻是「無」，她質疑稽查流於形式。

台北市政府在2015年將大巨蛋勒令停工，不過大巨蛋在5月21日被爆出偷裝椅子。台北市議員林亮君今質疑，北市府在5月6日、5月13日、5月20日，都曾前往大巨蛋稽查，但都沒發現要改善事項。林也說，北市府每次稽查大巨蛋，都是選在禮拜三，這樣遠雄只要禮拜三前弄好，在稽查面前就是乖寶寶。林亮君說，上次錢櫃大火，讓大家發現稽查有問題，這次大巨蛋稽查也一樣，業者偷偷施工北市府也不知道。

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柯文哲說，每週三固定時間稽查是沒有關係，但檢查方式還可以再看看。都發局也坦言，稽查時人員是從3樓往下看，的確沒有看到偷裝的椅子。但林亮君質疑「當我沒去過大巨蛋？這樣掃一遍看不到有沒有椅子？」都發局又說，因為那只是9張小小的椅子，讓林亮君反諷，「以後稽查要帶望遠鏡？」

林亮君又指出，北市府花了248億元取得大巨蛋園區土地，契約時間到2056年，但遠雄權利金卻是0元，她質疑這是不平等條約，她也呼籲台北市長柯文哲，未來與遠雄議約，應該幫北市在權利金上爭取到更好的條件。林說，過去遠雄還表示有人想買下但巨蛋，「遠雄無本生意欸，他不用付權利金給台北市，還可以賣掉！」

柯文哲也說，248億元的土地，開發權利金、營運權利金卻是0元，這個一定要重新議約，已經有專案在處理。他也說，重新議約會算在他頭上，會考量公開透明、在社會能接受的程度下，才會放行使用執照。

台北市長柯文哲答詢。（記者林正堃攝）

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