為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

大巨蛋偷裝椅子北市府未發現 議員轟稽查流於形式

遠雄大巨蛋已停工4年多，不過5月底卻傳出偷裝座椅。（資料照）

遠雄大巨蛋已停工4年多，不過5月底卻傳出偷裝座椅。（資料照）

2020-06-15 16:25:00

〔記者蔡思培／台北報導〕遠雄大巨蛋已停工4年多，不過5月底卻傳出偷裝座椅。台北市議員今天質疑，大巨蛋被爆出偷裝椅子的前一天，北市府才進行建管處、消防局等聯合稽查，但改善事項卻是「無」，她質疑稽查流於形式。

台北市政府在2015年將大巨蛋勒令停工，不過大巨蛋在5月21日被爆出偷裝椅子。台北市議員林亮君今質疑，北市府在5月6日、5月13日、5月20日，都曾前往大巨蛋稽查，但都沒發現要改善事項。林也說，北市府每次稽查大巨蛋，都是選在禮拜三，這樣遠雄只要禮拜三前弄好，在稽查面前就是乖寶寶。林亮君說，上次錢櫃大火，讓大家發現稽查有問題，這次大巨蛋稽查也一樣，業者偷偷施工北市府也不知道。

柯文哲說，每週三固定時間稽查是沒有關係，但檢查方式還可以再看看。都發局也坦言，稽查時人員是從3樓往下看，的確沒有看到偷裝的椅子。但林亮君質疑「當我沒去過大巨蛋？這樣掃一遍看不到有沒有椅子？」都發局又說，因為那只是9張小小的椅子，讓林亮君反諷，「以後稽查要帶望遠鏡？」

林亮君又指出，北市府花了248億元取得大巨蛋園區土地，契約時間到2056年，但遠雄權利金卻是0元，她質疑這是不平等條約，她也呼籲台北市長柯文哲，未來與遠雄議約，應該幫北市在權利金上爭取到更好的條件。林說，過去遠雄還表示有人想買下但巨蛋，「遠雄無本生意欸，他不用付權利金給台北市，還可以賣掉！」

柯文哲也說，248億元的土地，開發權利金、營運權利金卻是0元，這個一定要重新議約，已經有專案在處理。他也說，重新議約會算在他頭上，會考量公開透明、在社會能接受的程度下，才會放行使用執照。

台北市長柯文哲答詢。（記者林正堃攝）

台北市長柯文哲答詢。（記者林正堃攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
任內讓大巨蛋完工？ 柯P：依法行政、一關一關過
2020-03-26 15:06

任內讓大巨蛋完工？ 柯P：依法行政、一關一關過
復工有望？ 台北大巨蛋今環差「有條件」過關
2020-03-25 13:06

復工有望？ 台北大巨蛋今環差「有條件」過關
來自海洋和大地的祝福　守護您的笑容

來自海洋和大地的祝福　守護您的笑容
議員爆：遠雄想在光復南路設大巨蛋停車場出入口 恐占用車道
2020-02-07 14:04

議員爆：遠雄想在光復南路設大巨蛋停車場出入口 恐占用車道
台北大巨蛋拚復工！遠雄上場考試 明天闖關環評
2020-02-06 17:50

台北大巨蛋拚復工！遠雄上場考試 明天闖關環評
最高折 6,000 ！騎到飽月付 $299 起

最高折 6,000 ！騎到飽月付 $299 起
政治今日熱門
2020-06-14 18:08

唐湘龍遭認定總統大選前談民調 中選會開罰50萬

2020-06-14 17:53

陳其邁：築巢引鳳吸引更多投資 讓年輕人有份好工作

2020-06-14 18:53

台北市府晨會經驗談 柯文哲：天天開會才能還570億

2020-06-14 20:00

麻藥看人打？柯文哲戲稱：民進黨病人打安眠藥較不吵

yes123徵才補助

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播