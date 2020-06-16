震撼瞬間》一擊必殺！陸戰隊狙擊手訓練 暗夜精準殲敵

陸戰隊狙擊手進行夜間狙擊訓練。（圖：擷取自中華民國海軍臉書專頁）

2020-06-16 11:02:46

〔記者羅添斌／台北報導〕國防部「109年國軍狙擊手競賽」預於今年9月中旬展開，軍方各軍種狙擊隊都展開密集訓練爭取奪冠佳績，海軍司令部就在臉書專頁上，公佈陸戰隊狙擊隊員進行各項訓練科目的照片，以具備執行特殊任務的能力，由掩蔽丶利用地形地物偽裝的狙擊手，以M82A1特殊用途狙擊步槍進行射擊，無論是在暗夜或是遠距都能一擊必殺，充分發揮狙擊手「神鬼出擊」震撼效應。

M82A1是由美國巴雷特公司研發生產的重型SASR（Special Application Scoped Rifle—特殊用途狙擊步槍），包括美國特種部隊在內的多個國家軍隊都有採用。M82A1可以用於反物質攻擊和引爆彈藥庫，可以在遠距進行射擊，並以超高動能搭配高能彈藥有效毀掉敵方雷達站、卡車、停放在機坪上的戰鬥機，因此也稱為「反物質步槍」。

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軍方官員指出，我國是在2010年起，陸續向美國採購M82系列狙擊步槍，目前三軍部隊使用中的狙擊步槍，包括有M82A1、M82A3、M107A1等等。

此外，憲兵指揮部也在臉書頁上，公佈了「憲兵狙擊手集訓隊」訓練內容，主要可分為五大項，分別為「負重行軍」丶「滲透狙擊」、「濱海射擊」，以及「壓力下射擊」、「夜間射擊」等，以提升戰場抗壓能力。

憲兵指揮部指出，在「滲透狙擊」，隊員們須身著偽裝服，完成臉部及裝備偽裝，以及揹負個人武器裝備，發揮定向越野能力，在240分鐘內完成1600公尺的滲透潛行，在抵達射擊陣地後，更須於限時180秒內完成2個目標物射擊，為最接近模擬戰場的高壓競賽項目。

此外，在「負重行軍」中，狙擊手與觀測手不僅要揹負重達25公斤的武器裝備行軍，更因有時限壓力，過程中靈活運用間歇跑，以增進心肺耐力與雙腿肌耐力，並於射擊陣地輪流實施目標物狙擊，進而強化接戰能力。

陸戰隊狙擊手進行遠距狙擊訓練，狙擊手使用的是與美軍特種部隊同款的M82A1特殊用途狙擊步槍。（圖：擷取自中華民國海軍臉書專頁）

陸戰隊狙擊手進行遠距狙擊訓練。（圖：擷取自中華民國海軍臉書專頁）

憲兵狙擊手在灘岸進行射擊訓練，以強化狙擊手濱海地區精準射擊能力。（圖：軍聞社提供）

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