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將行使監委人事同意權 國民黨團：廢考、監現在是最佳時機

國民黨立院黨團總召林為洲。（資料照）

國民黨立院黨團總召林為洲。（資料照）

2020-06-16 10:50:02

〔記者林良昇／台北報導〕總統府預計本週公布第六屆監委提名名單，將由立法院臨時會處理，立院國民黨團總召林為洲表示，民進黨一向主張廢除監察院、考試院，卻又要提好提滿，顯然是要「吃到飽」，國民黨團對於廢除考、監持開訪態度，不會反對廢除，支持到立院修憲委員會處理。

立法院預計在臨時會處理考、監人事同意權案，國民黨團今召開記者會表示，將會反對行使考、監人事同意權，林為洲指出，民進黨立委吳思瑤、陳亭妃都以提修憲案要廢除考、監，將監察院職權併入立法院、考試院職權併入行政院，可為國庫省下很多公帑。

林為洲批評，民進黨一邊提修憲要廢考、監，一邊又要提好提滿，十分錯亂，顯然就是要酬庸到最後一刻，有薪水可領就不捨得放棄。

對於過去前總統馬英九也提出監委名單，林為洲反駁，國民黨立場是堅持五權憲法，所以才會提監委，當時部份監委在立院沒被同意，馬也沒有補提監委，讓監委缺額，也沒有違憲，監院依然可以運作，顯然缺額並不影響，民進黨現在要提好提滿的理由就只是酬庸領高薪。

國民黨團首席副書記長林奕華諷刺，民進黨的另一個名稱就是「雙標黨」，全黨上下都在騙。總統就算依憲法要提名考試委員、監察委員，只要立院投下不同意票，既不違憲也能省公帑，民進黨要廢考、監，現在就是最佳時機，但「嗆民進黨不敢」，因為政治分贓已談好。

國民黨立委陳玉珍說，民進黨一向主張三權分立，要儘早終結考監，蔡總統已經集大權於一身，應留下歷史定位，真正實踐消滅口中所謂的憲政怪獸。

國民黨立委葉毓蘭說，前監察院長王建煊曾說監院是「殘害忠良院」，現行設計下，監委只要在提名時到立院，未來6年任期就能爽當，幾乎無法可管，才會有前監委陳師孟這種宣稱要處理辦綠不辦藍司法官的例子。

林為洲重申，廢考監現在開始就是最好時刻，國民黨反對行使考監人事同意權，拒絕在廢考、監前的最後酬庸。將來修憲委員會，國民黨對廢除考、監也持開放態度，不會反對。

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