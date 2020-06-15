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首頁　>　政治

江啟臣稱高市長補選不能一黨獨大 台灣基進：勿讓國民黨一黨獨大

江啟臣認為高雄不能一黨獨大，台灣基進加碼，高雄絕不能讓國民黨一黨獨大。（取自台灣基進高雄黨部粉專）

江啟臣認為高雄不能一黨獨大，台灣基進加碼，高雄絕不能讓國民黨一黨獨大。（取自台灣基進高雄黨部粉專）

2020-06-15 21:28:52

〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨主席江啟臣昨在臉書發文表示，高雄市長補選國民黨一定戰，高雄絕不能變成只有「一黨獨大」的聲音，台灣基進高雄黨部今也透過臉書跟進發文指出，相當同意江主席說法，但還要再加上一句，「高雄絕不能讓國民黨一黨獨大」。

台灣基進指出，高雄縣市合併以來，就只有2014到2018年是民進黨完全執政，且近1年多以來，高雄市議會中「一黨獨大」、護航韓國瑜無所不用其極的就是中國國民黨！

台灣基進整理高市議會國民黨團護韓紀錄，包括2019年9月24日質詢要抽籤、2020年4月7日決議議會延期1個月、2020年4月22日取消臨時會、2020年5月4日否決個別質詢、2020年6月9日試圖變更議程、取消質詢（後來照原議程進行）。

台灣基進強調，議員是受民意託付，但高市國民黨議員卻怠忽職守、不顧市政停擺，這樣的情況是全台首見，江主席口中的「高雄不能一黨獨大」，基進相當同意，還要再加上一句，高雄絕不能讓國民黨一黨獨大。

台灣基進主張，台灣的民主要深耕，一定要走到至少是「本土兩黨競爭」的政治環境，因為只要毫無民主素養的國民黨在的1天，不論是議會還是國會，都無法正常監督市政、順利運作議事。

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