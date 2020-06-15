放話文化逼走人才？ 柯文哲：以後首長自己要負責

台北市政府前副發言人陳冠廷傳出被府內人士放話逼退，北市府的放話文化引起各界質疑；台北市議員苗博雅在議會質詢此事，台北市長柯文哲回應指出，「放話文化是壞習慣，以後哪個單位有人放話，首長自己要負責」。（記者林正堃攝）

2020-06-15 20:53:08

〔即時新聞／綜合報導〕台北市政府前副發言人陳冠廷近日不滿府內人士放話，稱其享有「首長級」待遇，1日憤而請辭，市府的「放話文化」也引起各界爭議；市議員苗博雅今（15）日在議會質詢此事，台北市長柯文哲回應時說：「放話文化是壞習慣，以後哪個單位有人放話，首長自己要負責。」

綜合媒體報導，柯文哲今天下午赴議會接受總質詢，苗博雅表示，北市府至少有6個單位向媒體匿名爆料圍剿市府前副發言人陳冠廷，包含幕僚、媒體事務組、政風處、教育局、市府員工及內部人員等，市府員工的放話文化相當於是是職場霸凌。

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苗博雅質疑，依照公務員服務法第4條第2項，公務員未得長官許可，不得以私人或代表機關名義，任意發表有關職務之談話，市長有沒有調查？

柯文哲答詢指稱，過去他對這種事情都不太在意，因為認為公開透明，不怕人家講，但放話文化的確是個壞文化，「所有的單位從今天開始，要開始有紀律」。

柯文哲強調，「以後說哪個單位放話，首長要自己出來處理、解釋」，說不具名的教育局官員，「以後首長自己要負責，你當首長管不了底下，那你當什麼首長？以後哪個單位出事，哪個首長自己出來處理」。

針對柯文哲的答詢，苗博雅表示，她尊重柯文哲組黨和未來規劃，但黨務不能影響市政，導致優秀人才被黨內紛爭波及，甚至被圍剿、放話，最後黯然離開，放話文化不是說在備詢台講一講說要處理，大家自然會處理掉的，如果沒有嚴正態度出來，讓放話圍剿的人得到後果，亂象會持續下去。

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