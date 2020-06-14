辦公投反對教師任教、不當解聘 監院糾正池東國小、澎縣府

監委高鳳仙。（資料照，記者謝君臨攝）

2020-06-14 15:05:40

〔記者謝君臨／台北報導〕澎湖縣西嶼鄉池東國小幼兒園教師王佩泓，去年遭該校家長會辦理台灣教育史上首次家長投票決定老師去留的「公投」，結果僅1位家長贊成王師續任；監委高鳳仙調查後，發現池東國小未踐行正當法律程序違法解聘王師，澎縣府則不當核准，有損王師的工作權利；監察院通過糾正澎縣府、池東國小。

高鳳仙調查本案，提出六點調查意見；首先，王佩泓先後任職澎湖縣白沙鄉赤崁國小及池東國小附設幼兒園，但兩校均違法解除王師的幼兒園主任職務，改由不具資格的代理教師接任，澎湖縣政府違法核准、教育部不當認可。其次，赤崁國小積欠王師2013至2014年的導師費多年，迄未給付，實有不當。

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第三，池東國小家長會於2018年8月23日舉行「是否讓幼兒園王老師繼續回學校任教？」投票活動，但投票當日具有會員資格的在園學生家長僅4人，不具有會員資格者高達14人，顯屬違法。

高鳳仙表示，池東國小明知家長並無投票阻止教師任教的權利，不僅未協助溝通化解，甚至出借場地舉辦公投，該校王姓教導主任竟也以家長身分參與投票，核有明確違失。對此，澎縣府卻辯稱是「家長意見交流」，顯非正當。

第四，澎縣府明知2017至2018學年度池東國小園內僅有王師1名教師，且教學人力不足，竟於2018年8月間，3度徵詢無意願借調縣府的王師，造成王師感覺遭受逼迫，核有未當。

第五，王師於2018年8月間，遭家長投訴的體罰學生案由該校組成調查小組，教學不力案則由澎湖縣教師專審會調查。高鳳仙調查發現，對於體罰學生案，池東國小的認定事實與其調查報告顯不相符；澎縣府也依內容矛盾的調查報告，認定王師教學不力，命其進入輔導期，確有不當。

最後，澎湖縣教師專審會於去年3月26日，議決王師案輔導無改進成效，池東國小於同年3月29日通知王師出席4月1日的教評會。教評會僅給2天週末假日就審期間，且未將輔導報告提供王師，導致王師倉促就審，在無從提出完整答辯的情形下，教評會於4月1日率然作出解聘處分的決議。

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