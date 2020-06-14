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柯P講錯蔣渭水歷史被抓包 宣傳影片急下架

柯文哲5月27日曾影片，主要是宣傳大稻埕無圍牆博物館，但有講到蔣渭水歷史，卻被發現錯誤，如今影片已被下架。（取自柯文哲臉書）

柯文哲5月27日曾影片，主要是宣傳大稻埕無圍牆博物館，但有講到蔣渭水歷史，卻被發現錯誤，如今影片已被下架。（取自柯文哲臉書）

2020-06-14 06:40:46

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長柯文哲在上個月26日在粉絲專頁PO出一支宣傳台北市大稻埕無圍牆博物館的影片，影片中卻錯誤連連，甚至講述台灣日治時期民族運動者蔣渭水（當時的台灣民眾黨創立者）的歷史還講錯，被文資學者酸，去年柯文哲創立台灣民眾黨，消費蔣渭水、蹭聲量，甚至說希望繼承蔣渭水職志，結果卻連蔣渭水的歷史都講錯；對此，北市府表示，因為影片較短，剪輯後未能完整歷史會下架修正。

柯文哲PO出的影片，開頭是他和台灣城市速寫藝術家鄭開翔，在永樂市場前畫下永樂市場的外觀，之後由柯講述大稻埕歷史，宣傳台北市無圍牆博物館，柯在影片中將無圍牆博物館講成「無城牆博物館」，並說永樂市場對面的郵局是當年是蔣渭水當年發電報到國際聯盟，控訴日本人在台灣賣鴉片的地方。

台北文資環境守護聯盟成員、台北商業大學兼任助理教授蕭文杰表示，根據史料記載，蔣渭水反對日本在殖民台灣時期，將鴉片專賣制度結合統治政策發揮到極致，1930年他找長子蔣松輝騎著腳踏車自大稻埕趕到北門郵電總局遞件，狀告國際聯盟，將台灣殖民地問題國際化。

蕭文杰指出，蔣渭水文化基金會2017年致贈文化部，從瑞士日內瓦翻拍取得的電報史料，這些資料網路上都查的到，甚至台北畫刊也曾寫過，根本不是柯所說的在大稻埕郵局、也不是由蔣渭水本人發報，雖然蔣渭水也曾在大稻埕郵局發報過，但並非是控訴日本人的那封電報，柯文哲2019年創立台灣民眾黨、消費蔣渭水，藉此增加聲量，也常自比蔣渭水，卻還在影片中講錯，甚至沒和蔣渭水文化基金會確認，十分離譜。

台北市政府副發言人黃瀞瑩表示，此段影片由北市府自媒體小組製作剪輯，希望宣傳台北市城市文化與特色，根據歷史記載，蔣渭水本人曾多次從迪化街的「大稻埕郵局」發電報向國際發聲，也曾派其子蔣松輝到附近的北門郵局，發電報給國際聯盟，不過因為影片較短，剪輯後未能完整呈現此段歷史，自媒體小組將下架修正。

黃瀞瑩也回應，非常感謝文史工作者對影片的關注，讓這段台灣史獲得更多討論；其實這就是北市府推廣無圍牆博物館的初衷，希望更多人對台灣本土記憶，與在地文化，有更深入的認識與了解。

台北市政府所規劃的五大城市無圍牆博物館－北投、大稻埕、城中、艋舺、城南，強調「城市博物館並非指要新建博物館，而是將整個社區規劃為博物館」，透過硬體更新、軟體整合，帶動地方發展，以社區的方式呈現歷史面貌，將歷史意義的建築與特色街區，重新整體規劃作串聯。

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