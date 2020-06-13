北捷線型公園「都是水泥」熱爆！ 網酸：「柯政」猛於虎

「聲量看政治」PO出還沒被夷為水泥地的雙連公園以及中山線形公園做比較。（圖擷自臉書）

2020-06-13 15:04:15

〔即時新聞／綜合報導〕台北市政府在捷運中山、雙連站間規劃「心中山線形公園」，將減少原本的綠地面積，引起地方組織和環團抗議。臉書專頁「聲量看政治」今日也指出，在上午11時接近中午時分，附近的百貨商圈已經開始營業，但線形公園「看就覺得熱，誰要在這裡停留？」隨後也貼出雙連文昌宮旁的公園綠地相比較，網友看到之後紛紛指出「熱死人的水泥公園！」、「古有明訓，柯政猛於虎」。

雙連段帶狀公園原本是大片草地，但市府將在這規劃水泥地、兒童遊具，讓原先的綠地減少，引來眾多環保團體反彈，現在已經有4000多人參與連署，表示守護綠地、反對水泥化公園的決心。

請繼續往下閱讀...

專門研究政治人物網路聲量的臉書粉專「聲量看政治」今日也貼出中午時刻捷運中山站線型公園的照片，酸「這裡是柯文哲的重要政績」，並指出在中午時刻，附近的百貨商圈都已開始營業，但是公園「看就覺得熱」，問「誰要在這裡停留？」

「聲量看政治」隨後又PO出被北市政府規劃成水泥地、兒童遊具的線形公園雙連帶中午時分的照片，與已經被鋪蓋成水泥地的線形公園中山帶照片作對比，圖片中可以看到，雙連帶至今仍綠意盎然，民眾待在樹蔭下乘涼；反而中山帶門可羅雀。

網友見狀，紛紛指出「熱死人的水泥公園」、「這樣地板才可以烤肉啊」、「烤肉架市長的烤肉盤廣場」、「變得好難走」，還有說「覺得右邊（線形公園中山帶）有溫度瞬間上升10度的感覺」、「我人現在就在中山，那邊現在熱到爆，連雞蛋糕攤販都不想靠近」、「唉！古有明訓，柯政猛於虎」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法