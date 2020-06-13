為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

北捷線型公園「都是水泥」熱爆！ 網酸：「柯政」猛於虎

「聲量看政治」PO出還沒被夷為水泥地的雙連公園以及中山線形公園做比較。（圖擷自臉書）

「聲量看政治」PO出還沒被夷為水泥地的雙連公園以及中山線形公園做比較。（圖擷自臉書）

2020-06-13 15:04:15

〔即時新聞／綜合報導〕台北市政府在捷運中山、雙連站間規劃「心中山線形公園」，將減少原本的綠地面積，引起地方組織和環團抗議。臉書專頁「聲量看政治」今日也指出，在上午11時接近中午時分，附近的百貨商圈已經開始營業，但線形公園「看就覺得熱，誰要在這裡停留？」隨後也貼出雙連文昌宮旁的公園綠地相比較，網友看到之後紛紛指出「熱死人的水泥公園！」、「古有明訓，柯政猛於虎」。

雙連段帶狀公園原本是大片草地，但市府將在這規劃水泥地、兒童遊具，讓原先的綠地減少，引來眾多環保團體反彈，現在已經有4000多人參與連署，表示守護綠地、反對水泥化公園的決心。

專門研究政治人物網路聲量的臉書粉專「聲量看政治」今日也貼出中午時刻捷運中山站線型公園的照片，酸「這裡是柯文哲的重要政績」，並指出在中午時刻，附近的百貨商圈都已開始營業，但是公園「看就覺得熱」，問「誰要在這裡停留？」

「聲量看政治」隨後又PO出被北市政府規劃成水泥地、兒童遊具的線形公園雙連帶中午時分的照片，與已經被鋪蓋成水泥地的線形公園中山帶照片作對比，圖片中可以看到，雙連帶至今仍綠意盎然，民眾待在樹蔭下乘涼；反而中山帶門可羅雀。

網友見狀，紛紛指出「熱死人的水泥公園」、「這樣地板才可以烤肉啊」、「烤肉架市長的烤肉盤廣場」、「變得好難走」，還有說「覺得右邊（線形公園中山帶）有溫度瞬間上升10度的感覺」、「我人現在就在中山，那邊現在熱到爆，連雞蛋糕攤販都不想靠近」、「唉！古有明訓，柯政猛於虎」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
北捷心中山線形公園規劃引民怨 4000人連署籲保留綠地
2020-06-10 12:25

北捷心中山線形公園規劃引民怨 4000人連署籲保留綠地
國民黨網路總聲量第一！因為有諸葛亮？「聲量看政治」解惑
2020-06-02 22:48

國民黨網路總聲量第一！因為有諸葛亮？「聲量看政治」解惑
台北市中心土地難求 都會菁英青睞大安中正新案

台北市中心土地難求 都會菁英青睞大安中正新案
雙連段帶狀公園減少3成綠地 居民：拒絕水泥廣場
2020-05-23 21:10

雙連段帶狀公園減少3成綠地 居民：拒絕水泥廣場
認錯人啦！女子大鬧北捷打保全 她臉書無辜遭灌爆
2020-05-16 20:28

認錯人啦！女子大鬧北捷打保全 她臉書無辜遭灌爆
Gogoro挺振興 購車現賺六千購車金

Gogoro挺振興 購車現賺六千購車金
捷運族留意！ 北捷4處車站出口將封閉施工
2020-05-14 17:33

捷運族留意！ 北捷4處車站出口將封閉施工
政治今日熱門
2020-06-12 15:34

滿意度吊車尾卻怪市民「人在福中不知福」 柯文哲今承認失言 影片

2020-06-12 16:25

國民黨將邀韓國瑜改革 網友酸：終於要變「國瑜黨」了！

2020-06-12 15:59

兩岸密使證物曝光 陳儀深看到曾永賢1992-93多次入港許可證

2020-06-12 15:50

議員隨堂測驗振興券怎麼用 柯文哲反應笑翻全場官員 影片

yes123徵才補助

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播