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首頁　>　政治

國民黨批中選會刻意壓縮補選時間 慘被數據紀錄打臉

中選會副主委陳朝建今天下午張貼高雄市長韓國瑜罷免案結果公告，同時一併公告補選投票於8月15日上午8點至下午4點舉行。（記者劉信德攝）

中選會副主委陳朝建今天下午張貼高雄市長韓國瑜罷免案結果公告，同時一併公告補選投票於8月15日上午8點至下午4點舉行。（記者劉信德攝）

2020-06-12 19:29:18

〔記者黃欣柏／台北報導〕中央選舉委員會今天公告高雄市長補選於8月15日投票，遭國民黨質疑刻意壓縮在野黨提名時間，對此有黨政人士指出，以過去8年來中選會辦理6次立委補選的經驗，從出缺到投票平均為65天，而這次是63天，兩者幾無差異，所謂中選會圖利民進黨的說法可謂不攻自破。

黨政人士表示，根據「公職人員選舉罷免法」規定，補選必須於3個月內完成，而中選會是獨立機關，必須依法辦理選務，個別政黨若沒有能力在期間內提出適當人選參選，那是政黨自己的問題，選務單位不能為其量身打造、延長籌備期間，這樣反而是不公平。

這名黨政人士進一步指出，根據過去8年來中選會辦理立委補選的經驗，從出缺到補選完成，時間最短的一次是第8屆苗栗、南投與屏東立委補選，僅耗時43天，最長的一次則是今年台南、彰化及金門立委補選，共耗時80天，總計6次立委補選的平均值為65天，而本次高雄市長補選是63天，兩者差異極小。

黨政人士強調，補選最重要的目的，就是使出缺的公職盡快完成投票選任，讓政府運作不會出現空窗，國民黨及特定媒體想「帶風向」成中選會替民進黨量身打造，不但在法上沒有依據，論理也站不住腳，更是把高雄市民的權益放在政黨利益後面，很不可取。

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