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韓國瑜畢業音樂會疑點重重 康裕成質疑「害公務人員登載不實」

康裕成指韓國瑜畢業音樂會疑點重重，有使公務人員登載不實之虞。（記者葛祐豪攝）

康裕成指韓國瑜畢業音樂會疑點重重，有使公務人員登載不實之虞。（記者葛祐豪攝）

2020-06-12 11:24:06

〔記者葛祐豪／高雄報導〕昨天下午在高市府鳳山行政中心草坪舉行，替韓國瑜送別的「真愛高雄 珍重再見」音樂會，民進黨議員康裕成認為疑點重重，指新聞局說是民間團體使用，卻用自己名義向行政國際處洽租，有使公務人員登載不實之虞。且申請的團體根本還沒立案，可以募款嗎？

康裕成今天在議會受訪時說，這場音樂會有很多疑點。首先，這塊草地從來不曾出借給民間團體使用，是不可以租借給民間團體的，相關借用規定規範得非常清楚。

第二，根據新聞局說法，是民間團體「打狗讚文化協會」使用，顯然已經違背市府相關使用規則。

第三，她昨天質詢時問行政國際處「到底是誰、哪個辦公室洽租？」行政國際處說是新聞局洽租，但新聞局說是民間團體使用，卻用自己名義去洽租申請使用，除違反市府內部規定，也有可能使公務人員登載不實之虞，因為顯然借用人就是登載不實，已觸犯刑法。

康裕成追查也發現，「打狗讚文化協會」經查6月8日成立，6月10日才送成立文件到社會局，社會局還沒准核成立，發起人李易修，就是挺韓的直播主「高雄歷史哥」。

康裕成質疑，未正式立案的人民團體，可以募款嗎？也沒資格申借任何場地，從頭到尾是騙局一場。

對此，剛卸任高雄市新聞局長的鄭照新，昨天曾強調，主辦單位是「打狗讚文化協會」，新聞局是指導單位，市府並未花公帑舉辦活動。

「高雄歷史哥」的臉書名稱是「澄清唬」，他昨天也在臉書貼出相關訊息，強調「活動是由民間團體主辦喔，沒花到公帑～說真的就算是花公帑歡送機關首長，也是人之常情吧？有必要追殺成這樣嗎？」但隻字未提本身就是主辦單位。

昨天下午在高市府鳳山行政中心草坪舉辦的「真愛高雄 珍重再見」音樂會。（資料照，記者張忠義攝）

昨天下午在高市府鳳山行政中心草坪舉辦的「真愛高雄 珍重再見」音樂會。（資料照，記者張忠義攝）

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