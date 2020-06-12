中科院昨測試弓三增程飛彈效能 最大彈道高度：「無限高」

中科院昨晚試射新型飛彈，相關人士指應是測試增程型弓三飛彈的作戰效能。（資料照）

2020-06-12 09:37:54

〔記者羅添斌／台北報導〕中科院昨晚進行新型飛彈實彈射擊測試，並分別在台東成功鎮基翬海邊及屏東九鵬基地，發射靶彈及研測中的新型飛彈，測試新型飛彈對來襲飛彈的攔截及命中擊毀效能，相關人士今天指出，中科院昨晚是以天弓二型飛彈改裝為靶彈，並發射天弓三型增程型飛彈進行作戰測試，弓三增程型飛彈能在更高的高度進行攔截，中科院對外發佈的射擊通報，在最大彈道高度的說明上，也特別註明：「無限高」。

天弓三型飛彈目前在量產階段，中科院在此基礎上，研製可以在更高高度進行飛彈攔截丶可在更遠距離擊毀敵機的增程型弓三飛彈，希望達到比美美國薩德飛彈的目標，近年已進行多次測試，中科院內部對增程弓三飛彈的研測及完成時程，都抱持樂觀態度。

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另據了解，增程型雄風三型飛彈的研測也已近完成階段，中科院將排定實彈射擊計畫與時程，屆時將以「超遠距離」丶以除役大型船艦為靶艦，模擬測試增程雄三擊毀敵方大型船艦的射擊效能。

對於昨晚的飛彈射擊，中科院表示，中科院依國防部戰略指導與軍種作戰需求，執行各項武器系統研發、產製，以建購我國自主國防武力，相關武器裝備研製、測試均依既定規劃執行。本次於台東地區執行測試，主要係配合研發進度需求辦理，有關測試項目及內容，中科院援例不予評論，籲請國人支持。

中科院天弓三型飛彈。（圖：取自中科院網站）

中科院昨晚進行新型飛彈射擊測試，最大彈道高度註明：無限高。（圖：擷取自委會發佈射擊通報）

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