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模擬共軍特工對台斬首戰 漢光演習將演練台北衛戍區保衛戰

憲兵202指揮部日前進行夜間機動作戰訓練，下月還將執行漢光演習的大台北衛戍區保衛戰模擬演練。（圖：擷取自憲兵指揮部臉書專頁）

憲兵202指揮部日前進行夜間機動作戰訓練，下月還將執行漢光演習的大台北衛戍區保衛戰模擬演練。（圖：擷取自憲兵指揮部臉書專頁）

2020-06-12 11:04:24

〔記者羅添斌／台北報導〕國軍漢光演習將在7月中旬展開，外界關注焦點放在中部的三軍聯合軍演，軍方將領今天指出，漢光演習的各個項目會在全台各地展開，此次還將模擬共軍及潛伏在台灣內部的特工人員，對台北博愛特區內的總統府等中央部會單位進行斬首戰，意圖劫持總統，軍方將由憲兵202指揮部進行台北衛戍區的保衛戰，屆時包括憲兵快反連丶紅隼火箭彈及30鏈砲雲豹甲車等，都將加入保衛戰演練。

蔡英文總統在5月26日視導憲兵指揮部快速反應連，衛戍首都的憲兵快反連由操作重型機車的憲兵勤務連轉型，在2018年1月成軍，去年及今年分別開始接裝紅隼反裝甲火箭彈丶30鏈砲雲豹甲車，官兵在接獲任務後快速趕抵任務位置，反制敵軍及中國特工人員的攻擊。

根據軍聞社報導指出，國防部副參謀總長李廷盛中將昨天由相關聯參幕僚陪同，前往憲兵202指揮部，全程視導第三作戰區（北部軍團）兵棋推演，演習想定發布後，由主推官下達狀況誘導各參演單位執行部隊指揮、管制、通信與聯繫，驗證台北衛戍區戰場偵蒐指揮機制，情報傳遞與快速反制應變能力，藉以強化實戰作為。

報導指出，李廷盛副總長表示，此次兵棋推演結合衛戍區真實的戰場景況與國軍新興兵力運用，參演幹部包含年輕的軍、士官均能以熟練、自信的指揮程序，管制部隊運作與推移，是一次成功的兵棋推演，也代表國軍是一支訓練精良，能打勝仗的部隊，期勉參演部隊在即將登場的漢光36號演習實兵操演中，勝利成功。

憲兵202指揮部日前進行夜間機動作戰訓練，下月還將執行漢光演習的大台北衛戍區保衛戰模擬演練。（圖：擷取自憲兵指揮部臉書專頁）

憲兵202指揮部日前進行夜間機動作戰訓練，下月還將執行漢光演習的大台北衛戍區保衛戰模擬演練。（圖：擷取自憲兵指揮部臉書專頁）

副參謀總長李廷盛中將（右）昨到202指揮部，視導第三作戰區漢光演習的大台北衛戍區保衛戰兵棋推演。（圖：軍聞社提供）

副參謀總長李廷盛中將（右）昨到202指揮部，視導第三作戰區漢光演習的大台北衛戍區保衛戰兵棋推演。（圖：軍聞社提供）

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