結合振興觀光產業 侯友宜：下個信心經濟從弱勢做起

侯友宜表示，下個信心經濟希望從弱勢做起，讓每位孩子迎來開心的端午節。（記者周湘芸攝）

2020-06-12 09:38:44

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市長侯友宜今於防疫應變會議表示，新北「振興一路發」讓不少業者打出折扣戰，下個信心經濟希望從弱勢家庭做起，讓每位孩子迎來開心的端午節；社會局長張錦麗表示，7月4日至9月底將辦理40場「觀光工廠之旅」，開放1600人參與，增進弱勢親子、兒少健康發展，也活絡相關產業。

侯友宜指出，信心經濟包括消費信心、營運信心及投資信心，不僅夜市、商圈、百貨、旅宿創造亮點，讓經濟回溫，各地區長也要帶動買氣，讓民眾願意出來消費，多位新任區長10日上任，除了盡速了解民情外，相關防疫作為仍要積極上手處理，適逢周末更要落實觀光景點防疫措施，針對中央宣布宗教團體活動解封也要確實將訊息傳遞給地方。

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侯友宜也說，8日開放的舞場、酒家，經濟發展局這週仍須針對一四一家業者強化臨檢，一旦發現無法遵守相關防疫規定，將再要求關閉。

另外，侯友宜會中也關心國外疫情狀況，他表示，雖然現在境內管控沒有問題，但無論是振興或防疫勢必會跟全球接軌，仍需密切掌握全球動態。

張錦麗表示，7月4日至9月底將推出「FUN心來觀光 兒少做先鋒」，透過民間善款，結合小衛星社區弱勢家庭服務單位、兒少保護服務單位及家扶基金會，帶領弱勢家庭父母和孩子至16家觀光工廠體驗，以增近親子關係及兒少發展健康，並活絡相關產業。

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