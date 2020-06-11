陳時中選雙北市長？ 蔡壁如：台灣社會就這麼有趣

民眾黨立委蔡壁如接受廣播專訪，談及衛福部長陳時中被點名選雙北市長，直說台灣社會就這麼有趣。（「Hit Fm《周玉蔻嗆新聞》製作單位提供）

2020-06-11 09:49:32

〔記者陳昀／台北報導〕衛福部長陳時中因防疫有成聲望飆漲，頻被點名代表民進黨挑戰2022年台北市長、新北市長選舉。台北市長柯文哲親信、民眾黨立委蔡壁如上午接受廣播專訪表示，歡迎歡迎、可以可以，如果來選就會很有趣，2018年有「韓流」、2020再出1個，台灣社會就這麼有趣。

蔡壁如上午接受周玉蔻廣播節目專訪，主動提及報載大甲媽祖遶境隊伍控制800人，這不是國王的新衣嗎？指揮中心還在一級開設，還說限定800人，明知不可能還這樣講？既然本土病例都沒了，指揮中心為何維持一級開設？境內、境外控制應是兩回事。

請繼續往下閱讀...

主持人問及「柯文哲不喜歡陳時中，是看不起他是牙醫嗎？且陳佩琪還罵他？」蔡壁如回說：「柯文哲沒有不喜歡他啊，佩琪罵他（陳）什麼？佩琪是我很敬佩的人，是新時代女性的代表。」

對於向世衛示警，蔡壁如指出，相信大家攤開來看，為何要對國人說是示警？沒那麼偉大。周玉蔻反虧「你們嫉妒人家」，蔡壁如又說，醫學用語是怎樣就怎樣，「奇怪，是大家英文變差了嗎？」

對於蔡壁如指「陳時中就是專業事務官」，周玉蔻隨即表示「沒有啊他可以選台北市長」，蔡壁如回說：「喔可以啊，歡迎歡迎，可以可以，他如果來選雙北市長就會很有趣。很好啊，這是民意啊，每個時期出1個明星，2018年韓流，2020再出1個明星，台灣社會就這麼有趣。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法