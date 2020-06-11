為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

陳時中選雙北市長？ 蔡壁如：台灣社會就這麼有趣

民眾黨立委蔡壁如接受廣播專訪，談及衛福部長陳時中被點名選雙北市長，直說台灣社會就這麼有趣。（「Hit Fm《周玉蔻嗆新聞》製作單位提供）

民眾黨立委蔡壁如接受廣播專訪，談及衛福部長陳時中被點名選雙北市長，直說台灣社會就這麼有趣。（「Hit Fm《周玉蔻嗆新聞》製作單位提供）

2020-06-11 09:49:32

〔記者陳昀／台北報導〕衛福部長陳時中因防疫有成聲望飆漲，頻被點名代表民進黨挑戰2022年台北市長、新北市長選舉。台北市長柯文哲親信、民眾黨立委蔡壁如上午接受廣播專訪表示，歡迎歡迎、可以可以，如果來選就會很有趣，2018年有「韓流」、2020再出1個，台灣社會就這麼有趣。

蔡壁如上午接受周玉蔻廣播節目專訪，主動提及報載大甲媽祖遶境隊伍控制800人，這不是國王的新衣嗎？指揮中心還在一級開設，還說限定800人，明知不可能還這樣講？既然本土病例都沒了，指揮中心為何維持一級開設？境內、境外控制應是兩回事。

主持人問及「柯文哲不喜歡陳時中，是看不起他是牙醫嗎？且陳佩琪還罵他？」蔡壁如回說：「柯文哲沒有不喜歡他啊，佩琪罵他（陳）什麼？佩琪是我很敬佩的人，是新時代女性的代表。」

對於向世衛示警，蔡壁如指出，相信大家攤開來看，為何要對國人說是示警？沒那麼偉大。周玉蔻反虧「你們嫉妒人家」，蔡壁如又說，醫學用語是怎樣就怎樣，「奇怪，是大家英文變差了嗎？」

對於蔡壁如指「陳時中就是專業事務官」，周玉蔻隨即表示「沒有啊他可以選台北市長」，蔡壁如回說：「喔可以啊，歡迎歡迎，可以可以，他如果來選雙北市長就會很有趣。很好啊，這是民意啊，每個時期出1個明星，2018年韓流，2020再出1個明星，台灣社會就這麼有趣。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
被拱參選雙北市長…陳時中：未來很難說
2020-06-11 05:30

被拱參選雙北市長…陳時中：未來很難說
差旅來台短留 陳時中：可變通檢疫
2020-06-11 05:30

差旅來台短留 陳時中：可變通檢疫
信義房屋前進偏鄉更換燈管 照亮部落也為世界減碳

信義房屋前進偏鄉更換燈管 照亮部落也為世界減碳
阿中部長參選？ 綠看好 藍質疑
2020-06-11 05:30

阿中部長參選？ 綠看好 藍質疑
防疫新生活 總統要求「阿中們」休假
2020-06-08 05:30

防疫新生活 總統要求「阿中們」休假
防疫有成 台新女子路跑重啟報名

防疫有成 台新女子路跑重啟報名
遷戶籍到高雄 蔡壁如︰個人沒有選舉意願
2020-06-07 12:50

遷戶籍到高雄 蔡壁如︰個人沒有選舉意願
升任行政院副院長呼聲高 阿中部長：我完全不知道
2020-06-07 11:15

升任行政院副院長呼聲高 阿中部長：我完全不知道
政治今日熱門
2020-06-10 16:03

行動中常會移師高雄 江啟臣坦言：國民黨在高雄輕忽人才培養

2020-06-10 10:14

網稱罷韓96萬張票8小時投完「見鬼」？查核中心邏輯課揪謬誤

2020-06-10 11:47

網傳50多萬罷韓年輕人春節前遷戶口至高雄 查核中心引數據闢謠

2020-06-10 10:18

路救身障女市民打氣 高雄市教育局長臨別紅眼眶

yes123徵才補助

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播