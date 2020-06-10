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首頁　>　政治

「亂編預算！」柯市府去年才說一毛不能刪 今自縮12億

台北市主計處長鄭瑞成。（資料照）

台北市主計處長鄭瑞成。（資料照）

2020-06-10 18:37:40

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲再被轟沒財政紀律！台北市政府今天將今年追加減預算送議會審查，包括追減18億元社會福利發展基金、追加6億元廣慈博愛園區一般公務預算，但議員發現，原來北市府去年一口氣編2年廣慈連續預算18億元，以該基金支應，規避議會監督，現在北市府又認為12億元用不到，改追加6億元公務預算，議員抨擊根本亂編預算，將議會當瞎子，要求市府提懲處名單。

國民黨議員王浩受訪說明，去年議會審廣慈案，北市府編列18億元連續預算，沒將預算攤在陽光下，由「黑暗角落」的基金支應，看得出來官員怕公務預算編太多，影響柯文哲宣傳的還債政策；當時官員還說18億元一毛不能刪，卻混到沒提計畫表說明用錢，現在恐發現用不了這麼多，擔心帳面上預算執行率低，決定只編6億元，沒財政紀律。

議會大會上，無黨籍議員陳政忠先發難說，預算應該要有一貫性，哪有突然「半暝呷西瓜反症」，而且差12億元那麼多，這種預算可以交付委員會審查？開議會玩笑！

主計處長鄭瑞成直說抱歉！他解釋，根據工程進度，可能不需要這麼多錢，所以挪到明年再編。陳政忠不滿說，12億元工程微調、延後，太牽強，難道議員要回去跟市民說抱歉，北市府開這麼大玩笑？真是亂來！鄭瑞成尷尬回答說，不好意思，請議員多多支持，先將預算付委。

王浩接著砲轟，去年審預算時，官員希望議會不要刪編在社發基金的18億元，還說有工程急迫性，可是預算編在基金，就是逃避議會監督，因基金運用可「預併決」直接挪用，不需經議會同意，議會去年決議要求北市府將基金預算改為正常的一般公務預算，結果照妖鏡一照，原本開口要的18億元變6億元。

王浩說，這12億元社發基金，今年上半年也就被北市府占用額度，殊不知，本來可以做很多對老百姓有幫助的事情；他要求北市府除了辦追加預算外，還要交出懲處名單，才同意付委審查，預算編列不能隨便！

鄭瑞成重述，去年上半年估預算時候，有需要這麼多（18億元）。但陳政忠又補一槍說，「你們再開什麼政府？開什麼大玩笑！短短12個月的預知能力都沒有」，去年預算審完至今才過5、6個月就變成6億元，還要議會背書，議員要如何自圓其說？他也主張應追究責任。議會也決議暫擱預算，下週三大會續審。

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