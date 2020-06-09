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謝長廷：日本最快十月開放外國觀光客

日本擬將越南、泰國等四國列入首波解除入境管制名單，台灣並未在列，駐日代表謝長廷（見圖）認為，我方也在積極爭取先讓持有居留簽證或商務、投資簽證者早日解禁，至於觀光客解禁，他研判最快也要等到十月以後。（資料照，記者林翠儀攝）

日本擬將越南、泰國等四國列入首波解除入境管制名單，台灣並未在列，駐日代表謝長廷（見圖）認為，我方也在積極爭取先讓持有居留簽證或商務、投資簽證者早日解禁，至於觀光客解禁，他研判最快也要等到十月以後。（資料照，記者林翠儀攝）

2020-06-09 21:51:24

〔駐日特派員林翠儀／東京九日報導〕日本擬將越南、泰國等四國列入首波解除入境管制名單，台灣並未在列，駐日代表謝長廷今天表示，他認為，這是日本基於農業人力需求等因素的考量，希望早日讓越南和泰國研習生入境，我方也在積極爭取先讓持有居留簽證或商務、投資簽證者早日解禁，至於觀光客解禁，他研判最快也要等到十月以後。

謝長廷表示，由於各國疫情狀況不同，每個國家都在談、都在摸索，外傳日本首波將開放包括越南和泰國在內三到四個國家，他認為日本現在農業需要研習生來幫忙收成，因為三、四個月沒人進來，日本有很多地方的農作物都在腐爛，這是他們很大的壓力，包括來自民意代表、國會和地方給政府很大壓力，可能因為人力的需求，所以現在先談越南、泰國是合理的。

謝長廷也指出，國人會懷疑，為什麼我們沒有被列入首波解除名單，事實上，我們自己內部專家學者也沒有把日本列入第一優先，還列入第三。我方也在積極和日方交涉，但基本上有些還需要雙方了解，日本現在禁止一一○個國家入境，台灣也禁了相當多國家，雙方都要隔離十四天，重要商務或公務，一旦出入境有二十八天不能工作，相當不便，如果環境沒改變，最好還是要等一下。謝長廷還說，我們目前在爭取的是包括有居留權的人，台灣開放了，他們也應該開放，還有商務、投資等部分，我們也在交涉，至於觀光、打工、留學這部分，坦白講還要一段時間。

謝長廷表示，他研判觀光的部分可能要等到十月以後，另一方面，台灣目前正在全力推動國內旅遊，突然插入國外旅遊也會造成混亂，而且開放外國旅客依舊有其風險。

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