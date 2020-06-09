為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

韓國瑜稱不提罷免無效訴訟 陳致中：負責任的決定

民進黨高市議員陳致中肯定韓國瑜不提罷免無效之訴的決定。（記者王榮祥翻攝）

民進黨高市議員陳致中肯定韓國瑜不提罷免無效之訴的決定。（記者王榮祥翻攝）

2020-06-09 20:01:43

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜表態不提罷免無效之訴。民進黨高市議員陳致中認為，就這一件事情，是一項負責任的決定，他肯定韓市長不再以訟拖延，讓民主的補選程序順利開展。

陳致中指出，身為民進黨議員，也身為高雄市民一份子，樂見國民黨或民眾黨等，都派出最強棒候選人來參與補選，這表示他們對高雄的重視，眼下高雄市政千瘡百孔、百廢待舉，實在沒有時間再荒廢下去，期待各政黨進行一場君子之爭，好好比政見、比主張、比願景，危機就是轉機，渴望高雄重新出發、脫胎換骨！

此外，他也希望中央派任的代理市長人選，除了良好行政才能、溝通能力（面對議會是國民黨過半），對於高雄市政也具有一定的嫻熟與掌握，可以無縫接軌、立即上工，市政不能再爛下去，市民更沒有太多耐心等待。

他認為代理市長與未來參與補選的候選人，未必一定要脫勾，無所謂行政不中立的問題，就如同拚連任的市長，又如何說在職的市長從事競選這樣不中立。

面對補選，一般認為民進黨穩操勝券、聲勢大好，他提醒黨內應該更加小心這樣的氛圍，這次罷免給予政黨及政治人物最大的警惕就是，「面對人民力量要永遠保持謙卑之心」，罷免同意票93萬票是否決韓國瑜，不等於無條件支持民進黨，這一個不同必須念茲在茲、時時刻刻提醒自己。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
韓國瑜不提任何訴訟 強調尊重人民意志
2020-06-09 15:27

韓國瑜不提任何訴訟 強調尊重人民意志
即將謝幕！韓國瑜感謝市府防疫團隊：辛苦了
2020-06-08 21:45

即將謝幕！韓國瑜感謝市府防疫團隊：辛苦了
肺炎流感化　我們能做什麼？

肺炎流感化　我們能做什麼？
罷韓通過》韓粉揚言暴動鬧總統府 府發言人回應了！
2020-06-08 18:54

罷韓通過》韓粉揚言暴動鬧總統府 府發言人回應了！
罷韓後「國瑜娃娃」怎麼辦？ 網提改為「初音未來」引暴動
2020-06-08 18:29

罷韓後「國瑜娃娃」怎麼辦？ 網提改為「初音未來」引暴動
趙無極「狂草」巔峰作 台灣首次亮相

趙無極「狂草」巔峰作 台灣首次亮相
先進民主國家很少罷免？ 翁達瑞：柯文哲不懂又喜歡裝懂
2020-06-08 17:53

先進民主國家很少罷免？ 翁達瑞：柯文哲不懂又喜歡裝懂
罷韓通過》國民黨今年2度潰敗 連勝文開砲：高層自私所致
2020-06-08 16:53

罷韓通過》國民黨今年2度潰敗 連勝文開砲：高層自私所致
政治今日熱門
2020-06-09 16:19

自認沒失言 柯Ｐ又補一槍欠債五星市長是陳菊

2020-06-08 22:35

王美惠與蔡英文玩自拍 討論嘉義市鐵路高架化

2020-06-08 20:47

高市議會藍批綠撕裂社會 韓賜村︰大家都要檢討 影片

2020-06-08 20:36

黃捷哭了是因為挨她嗆？吳秋麗：到靈堂未戴口罩還畫個大口紅

yes123徵才補助

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播