韓國瑜稱不提罷免無效訴訟 陳致中：負責任的決定

民進黨高市議員陳致中肯定韓國瑜不提罷免無效之訴的決定。（記者王榮祥翻攝）

2020-06-09 20:01:43

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜表態不提罷免無效之訴。民進黨高市議員陳致中認為，就這一件事情，是一項負責任的決定，他肯定韓市長不再以訟拖延，讓民主的補選程序順利開展。

陳致中指出，身為民進黨議員，也身為高雄市民一份子，樂見國民黨或民眾黨等，都派出最強棒候選人來參與補選，這表示他們對高雄的重視，眼下高雄市政千瘡百孔、百廢待舉，實在沒有時間再荒廢下去，期待各政黨進行一場君子之爭，好好比政見、比主張、比願景，危機就是轉機，渴望高雄重新出發、脫胎換骨！

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此外，他也希望中央派任的代理市長人選，除了良好行政才能、溝通能力（面對議會是國民黨過半），對於高雄市政也具有一定的嫻熟與掌握，可以無縫接軌、立即上工，市政不能再爛下去，市民更沒有太多耐心等待。

他認為代理市長與未來參與補選的候選人，未必一定要脫勾，無所謂行政不中立的問題，就如同拚連任的市長，又如何說在職的市長從事競選這樣不中立。

面對補選，一般認為民進黨穩操勝券、聲勢大好，他提醒黨內應該更加小心這樣的氛圍，這次罷免給予政黨及政治人物最大的警惕就是，「面對人民力量要永遠保持謙卑之心」，罷免同意票93萬票是否決韓國瑜，不等於無條件支持民進黨，這一個不同必須念茲在茲、時時刻刻提醒自己。

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