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50多萬青年遷戶口投票罷韓？ 事實查核打臉：錯誤謠言

高雄市長韓國瑜於本月6日確定被罷免，不少韓粉十分不滿。（資料照，記者李惠洲攝）

高雄市長韓國瑜於本月6日確定被罷免，不少韓粉十分不滿。（資料照，記者李惠洲攝）

2020-06-09 20:47:49

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜於本月6日確定被罷免，不少韓粉十分不滿，近日網傳這次參與罷韓有50多萬年輕人都是在春節前將戶口從外縣市遷到高雄。對此，台灣事實查核中心（TFC）今天表示此消息為錯誤謠言，指出自去年6月至今年1月，高雄戶籍登記成長人數為2千多人，並無傳言所稱50萬人這麼多。

根據事實查核中心指出，近日在社群平台上流傳稱這次罷韓投票，有50多萬年輕人都是春節前將戶口遷到高雄，當初發布貼文的網友還表示有問當時的年輕人，得到的回答是「好玩啊！」指控稱該年輕人的父母很生氣，「因為孩子無故遷戶口到高雄，而且還到高雄玩多日，都是不用花錢的。」痛批民進黨拿民眾的納稅錢去罷免民選市長，引起韓粉熱議。

對此，查核中心表示，根據《公職人員選舉罷免法》第15條規定指出，有選舉權人在各該選舉區繼續居住四個月以上者，即為各該選舉區之選舉人，但在選舉公告發布後，遷入各該選舉區者，無選舉投票權。

另據《公職人員選舉罷免法》第4條第1項、第2項規定：「選舉人、候選人年齡及居住期間之計算，均以算至投票日前一日為準，並以戶籍登記資料為依據。」中選會也表示，「高雄市長罷免案」投票人居住「四個月」期間的計算方式，以算至投票日前一日（6月5日）為準。因此，只要在2020年2月6日以前設籍在高雄市者，即有投票資格。

提出罷免案的「WECARE」是在去年6月中旬進行第一階段連署，因此，查核中心檢索從2019年6月至今年1月高雄市戶籍登記遷入及遷出人數發現，在這段期間內，高雄市人口淨成長僅為2,689人，與傳言所稱「50多萬人春節前將戶口遷來高雄」不符。

此外，據中選會於本月8日發布的新聞稿指出，這次罷免案「20歲到29歲」投票權人數為35萬7913人，相較於今年總統大選在高雄同樣年齡區間的選舉人數35萬9926人，反而減少2013人。且從內政部的「社會經濟資料庫」檢索高雄市20至29歲的人口數資料中，也能發現呈現微幅減少的趨勢，由此可知，傳言所稱的「50萬青年入籍高雄」明顯是錯誤的。

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