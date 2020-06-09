重提政黨可議題合作 柯文哲：罷韓後已成「一黨專政」

台北市長柯文哲（見圖）9日出席市政總質詢，被國民黨台北市議員王鴻薇問，高雄市長韓國瑜被罷免成功，會不會憂慮台灣政治一黨獨大？柯文哲竟說，這已經到「一黨專政」的程度。（記者張嘉明攝）

2020-06-09 17:31:06

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲今下午赴議會市政總質詢，被國民黨台北市議員王鴻薇問，高雄市長韓國瑜被罷免成功，會不會憂慮台灣政治一黨獨大？柯文哲批說，這已經到「一黨專政」的程度；他還說，民主政治本來就沒有保證人民會選出、做出最好的選擇，如2000年前蘇格拉底被雅典人投票處死，希特勒也是1933年投票選出來，所以「國民水準是漫長的過程」。

柯文哲表示，「台灣民主化30年，我們沒有理由說，我們30年會比像北歐、西歐那種300年」，有時候看到「怪怪的」，不要覺得太難過，是國家進步的過程。

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組在野大聯盟？柯P：議題可合作就合作

被王鴻薇問及，一黨專政對台灣發展不是好事，為了阻止一黨獨大，在野黨是否要組「在野大聯盟」？

柯文哲回答，指在野大聯盟是他2014年選台北市長口號，在議題上面，每一個議題可單獨討論，每一個議題「可以合作就合作，不要說一定跟誰合作、一定跟誰不能跟合作，合理的都可以和合作」。

合作？王鴻薇：各政黨也要有誠信

但王鴻薇也提醒柯文哲，在野黨在很多議題有合作空間，「但是，各政黨也要有誠信、培養互信基礎」，柯文哲身為民眾黨主席，立法院要成立修憲委員會，有關台灣未來政經發展有好處，在野黨有合作空間。

台北市議員王鴻薇（見圖）提醒柯文哲，在野黨在很多議題有合作空間，「但是，各政黨也要有誠信、培養互信基礎」。（記者張嘉明攝）

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