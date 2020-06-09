漢光演習》時程公布！ 7/13~7/17實兵、9/14~9/18兵推

作計室聯戰處長林文皇（記者涂鉅旻攝）

2020-06-09 11:25:05

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漢光演習》聯合兵種營成軍 將首度投入「漢光」反登陸操演

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國軍年度重大演訓「漢光36號」演習將在下月正式登場，國軍今日公布此次漢光演習期程，將在7月13日至7月17日進行實兵演習，9月14日至18日電腦兵推，尤其實兵部分，國軍將在7月16日於台中甲南海灘實施聯合反登陸實彈射擊。

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根據國軍想定，今年漢光演習實兵演訓，仍著重於戰力防護、濱海決勝、灘岸殲敵、啟動指管備援機制以及驗證後備動員戰力。尤其「灘岸殲敵」將於台中甲南海灘進行，將比照往年模式，預料邀請媒體與政要參加，並採實彈射擊展現火力。

而往年漢光演習多採「先兵推後實兵」，實兵演訓依照兵推結果進行精進，但受到武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，今年採取「先實兵後兵推」。參謀本部作計室聯戰處長林文皇表示，此次的實兵演訓結果，將納入電腦兵棋推演想定。

至於今年的「濱海決勝」操演，仍比照往年採海空聯合演習，演習區域則在我國東南部外海，值得注意的是，中共曾在我國東南方外圍海空域進行演習，國軍演訓是否有將此敵情威脅納入考量？林文皇表示，對於敵情威脅都有應處方案，確保國家安全。

日本「共同社」曾報導，中共可能在今年8月實施大規模登陸操演，且假想目標為我國東沙島，因此媒體也關注東沙島等外離島規復，是否也在演訓之列？但林文皇未正面回應，稱國軍能運用聯合情監偵掌握應處，演訓也是全體性，不分本島和外離島。

另外，美軍過往會派觀摩團，來台觀摩電腦兵推，但是否受到武漢肺炎疫情影響？林文皇表示，此涉及兩國軍事交流，不便說明細節。

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