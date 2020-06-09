漢光演習》聯合兵種營成軍 將首度投入「漢光」反登陸操演

國防部發言人史順文。（記者涂鉅旻攝）

2020-06-09 11:43:27

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部今日宣布，將於今年7月13日至7月17日進行「漢光36號」實兵演習，7月16日則在台中甲南海灘進行聯合反登陸實兵實彈操演，驗證「灘岸殲敵」能量。值得注意的是，國軍去年起推動「聯合兵種營」，將首度參與漢光演習，一併驗證戰力。

根據國防部規劃，陸軍542旅、564旅、584旅、586旅、269旅、234旅、333旅等裝步、機步旅，以及關渡指揮部先後改編為「聯合兵種營」，將步、裝、砲等兵力重新混編，提升指管、目獲與地空整體作戰能力，也使每個營具備更強的獨立作戰能力。

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為此，國防部今日公布漢光36號演習計畫，並指今年「灘岸殲敵」項目，將在7月16日上午10點於台中甲南海灘登場，而此次演訓特色，為作戰區藉泊地、灘岸布雷及阻絕障礙設置，併用地面守備及打擊部隊的各式曲、直射武器、火砲，並整合陸航直升機、海、空軍支援兵力與地區全民總力，共同遂行聯合灘岸殲敵作戰。

國防部表示，此次特別驗證第五作戰區（十軍團）防衛作戰任務，尤為驗證新編成的「聯合兵種營」，在甲南海灘實施泊、灘、岸聯合反登陸作戰「實兵、實彈」操演，以展現聯兵營可獨立遂行聯合作戰指管與兵、火力整合的戰力組建效能。

而十軍團下轄旅具有聯合兵種營編制者，為234旅和586旅。

另外，國軍亦透過實兵演訓驗證後備戰力，將配合第五作戰區演訓，依照計畫執行「同心31號演習」，擴編動員步兵104旅步兵營和砲兵營參演，整合台中港民防團隊及動員公、民營機構、物力徵用的全民總力。另依需求租用民間各型民用無人機，實施敵情偵蒐及戰場監控。

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