朱立倫參加高雄市長補選？侯友宜：非常好的選擇

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新北市長侯友宜表示，前市長朱立倫願意出來參加補選，是一個非常好的選擇。（記者林欣漢攝）
〔記者林欣漢／新北報導〕國民黨高雄市長韓國瑜遭罷免，外傳前新北市長朱立倫願意承擔、參加高雄市長補選，新北市長侯友宜今天上午受訪表示，前市長朱立倫願意出來參加補選，是一個非常好的選擇，大家只要全心全意不畏戰、不懼戰、不避戰，團結在一起，就有機會繼續為高雄市民服務。
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