罷韓若過關 國民黨：高雄藍營退回20年前原點

藍營人士指出，無論罷免過與不過，韓國瑜應該都能海闊天空。圖為韓國瑜昨主持新莊一路與勝利路通車典禮。（記者陳文嬋攝）

2020-06-05 05:30:00

〔記者施曉光／台北報導〕高雄市罷韓投票明晚即將揭曉，藍營評估通過可能性不低，關鍵就在旅外高雄年輕人是否積極返鄉投票，如果情況沒有很踴躍，高雄市長韓國瑜可能安全過關。若韓順利留任，黨內認為他的中期政治命運將與高雄綁在一起；一旦罷免通過，不但藍營在高雄的政治力量將退化回到二十年前的原點，也將攪動黨內政治生態。

黨內人士：過與不過 韓都海闊天空

藍營人士指出，如果罷免案未過，韓國瑜等於得到高雄市民再一次付託的機會，一定會全力深耕高雄，明年幾無可能競選黨魁，因此，韓若挺過罷免風暴，對於明年可能爭奪黨魁選舉的現任黨主席江啟臣以及前新北市長朱立倫而言，都算是減少了一個威脅。

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如果罷免案通過，黨內人士分析，韓國瑜的路子反而就更活了，明年參加黨主席改選的可能性變大，對江、朱的威脅也就變大，或另可能在二○二二的百里侯選舉中，轉戰其他縣市，對藍營支持者而言，這確實存在想像空間。

黨內人士認為，雖然罷免過程很難堪，但可以確定的是，藍軍選民以及挺韓民眾都不會去投票，屆時即便支持罷免票數跨越門檻，只要票數沒有太多，低空掠過也只是高雄選民的四分之一多，對於韓的殺傷力不大。如果罷免未過，等於韓國瑜的政治實力獲得更加鞏固，因此無論罷免過與不過，韓應該都能海闊天空。

不過，如果罷免案通過，黨內認為，對於國民黨在南部的政黨勢力發展而言，等於回到二十年前的原點，即便罷免案票數只是低空掠過門檻，接下來的高雄市長補選，藍軍將毫無勝算可言，因為藍營已無強棒可以出擊，即便推出如馬英九、朱立倫等人選，也難以樂觀。

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