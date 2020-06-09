不滿遭國民黨停權2年？李來希臉書轟：傻B一個！

全國公務人員協會榮譽理事長李來希（見圖）被國民黨停權2年。（資料照）

2020-06-09 11:11:17

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨昨日（8）下午召開考紀會，開除加入台灣民眾黨擔任秘書長的謝立功黨籍，並將言行不當影響黨譽的李來希、徐正文停權2年。昨日李來希感慨國民黨不會用人，並稱「名將很少死於征戰」，今日李來希在臉書上痛批「人家在割稻，你在撿拾稻穗？」還在文末大罵「傻B一個！」似乎是對被國民黨停權2年表達不滿。

李來希昨日被國民黨停權2年處分後，在臉書上表示沒有收到通知，也無法答辯，且沒有黨職也沒有行使過黨權。他感慨，國民黨飛黃騰達時從未想過他們，但國民黨落難時，從沒少過他衝鋒陷陣，並說「各人造業各人當」，稱國民黨不須把黨員的行為全往身上攬。

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李來希還感慨，自己身為一介退休老翁與國民黨忠貞黨員，臨老有此一劫，雖然出乎人生預期，無求無畏，但與半生為伍的國民黨為友好難，與他為敵卻是一朝一夕間的事。

不過今日早上，李來希在臉書上貼出名畫《拾穗》的圖片，開頭直轟「人家在割稻，你在撿拾稻穗？一個靠撿拾稻穗充飢的政黨能有甚麼樣的作為？」

李來希文章說，人家談獨立，你也跟著談主權；人家砍你談改革，你也談改革卻揮刀自殘；人家支持同婚，你也主張性別多元，「結果票投給誰了？」最後文末大罵「傻B一個！」不要再跟著敵人的腳步亦步亦趨。

雖然李來希文中並未說明主詞為何，不過他也在留言區貼上前立委朱高正批評國民黨，只想當民進黨跟屁蟲的新聞，似乎是對被國民黨處分停權2年感到忿忿不平。

李來希在臉書上砲轟「人家在割稻，你在撿拾稻穗？」、「傻B一個！」。（圖擷自臉書）

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