力挺黃捷 時力：遺憾有心人士利用罷韓結果挑起衝突

韓粉嗆罷捷，時力力挺到底。（記者王榮祥翻攝）

2020-06-09 09:43:40

〔記者王榮祥／高雄報導〕針對部分韓粉嗆「罷捷」，時代力量今透過臉書羅列黃捷在議會的優質表現，強力支持，並表示相信鳳山選民會以智慧做出最好判斷，很遺憾有心人士利用罷韓結果挑起衝突，絕對會正面對決！

時力指出，高雄市長韓國瑜罷免案以93萬9090超高票數通過，時代力量對此表示欣慰，原以為高雄市政終於可準備重新出發，遺憾的是有心人士卻用衝突撕裂社會、揚言罷免強力監督、造成韓市長被罷免的黃捷。

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時力聲明強力支持該黨優秀議員，也相信鳳山選民會以智慧做出最好的判斷，同時詳述黃捷在高市議會的優質表現。

時力表示，黃捷監督市政力道從未退縮、問政內容有理有據，獲得「高督盟認證：高雄市議會第三屆第一及二會期議員評鑑問政10大優質議員」，問政表現有目共睹。

高督盟正面評價黃捷長期關注之市政議題，包括：關心地方產業發展、關注同志人權及行別平等教育、推動公民參與、關注特殊教育資源、環保及動保。

此外，時代力量在高市議員黃捷與林于凱努力下，揭露出許多韓國瑜市長的施政問題，也獲得26.8％、各黨中的第二高市民支持度。

時力感慨，很遺憾有心人士利用罷韓結果挑起衝突，絕對會正面對決，而只要時代力量議員在任的每一天，都會不問對象、不問黨派、全力問政，對得起高雄市民的信任。

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