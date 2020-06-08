花縣府6千萬二備金 3度闖關過了

花蓮縣政府今年送審縣議會108年度總預算第2預備金6000萬元，因執行預算過程違反規定2度遭退，修正後今提覆議案，經在場議員重行討論結果，最後二讀通過。 （記者王峻祺攝）

2020-06-08 16:39:00

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮縣政府今年送審縣議會108年度總預算第二預備金6000萬元，因執行預算過程違反規定兩度遭退，修正後今提覆議案，經在場議員重行討論結果，最後二讀通過。

花蓮縣府今向議會提出「108年總預算第二預備金動支數額表」覆議案，因支持與反對議員相持不下，幾經莊枝財、李秋旺、葉鯤璟、張美慧、黃振富及黃馨等人發言後，依議事規則進行表決。

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26名出席議員不記名表決後，同意維持原決議案的議員4人、反對18人、棄權3人、主席潘月霞不參與表決，因同意者未達否決覆議案需出席議員三分之二的門檻，經重行討論後，覆議案二讀通過。

花蓮縣議會財政小組召集人黃馨說，第二預備金重要時刻才能用，往例均以「相同事由」申請動支二備金，且高達10多項不符合規定，已跟主計處溝通，未來必須謹慎使用，每筆都是救命錢，並應注意利益迴避，若有需要常態使用，就應編入預算內，109年預算編列務必遵行。

莊枝財批評，針對二備金覆議案，縣長徐榛蔚又未到場說明，完全不尊重議會，縣府支用二備金項目，重疊許多常態性預算，光是宗教部分已編列3、4千萬元，卻因被拿去補助寺廟活動等，才會動用到二備金，若緊急動用議會決不反對，全案目前雖通過，但會持續監督，「不准錢再亂用！」

花縣府主計處長阮靜如回應，對於相關局處因預算不足，以相同事由申請動支二備金案件，已依決議在109年度額度時，提醒各局處優先納編概算，行政院主計總處今年也行文，研議進行地方政府二備金使用上的監督管理，未來將配合中央政策，檢討動支項目，並強化預算編列，有效應用財政資源。

針對花縣府提二備金覆議案，26名出席議員不記名表決後，同意維持原決議案的議員4人、反對18人、棄權3人、主席潘月霞不參與表決，因同意者未達否決覆議案需出席議員三分之二的門檻，經重行討論後，覆議案二讀通過。（記者王峻祺攝）

花縣府6千萬二備金案通過後，主計處長阮靜如上質詢台進行說明。（記者王峻祺攝）

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