許崑源墜樓亡 顏寬恒：因社會沒是非、楊瓊瓔：盼傷痛到此為止

高雄市議長許崑源墜樓身亡，國民黨前立委顏寬恒今表示，他是因「社會沒是非」才結束生命，外界不要再消費亡者。 （記者陳建志攝）

2020-06-08 13:20:23

［記者陳建志／台中報導］高雄市長韓國瑜遭罷免，議長許崑源並墜樓身亡，綠營有民代在臉書發文引發議論，曾大力支持韓國瑜的前立委顏寬恒今天受訪表示，希望不要再消費亡者，並說許崑源因「社會沒是非」才做這樣的選擇，對於這樣的結果真的很傷心，希望家屬節哀，國民黨也要挑選年輕、活力、有願景的人選投入補選；立委楊瓊瓔也說，聽到消息真的很不捨，但希望「傷痛到此為止」，大家要繼續加油。

台中立委楊瓊瓔、前立委顏寬恒今天到霧峰會勘，針對高雄市議長許崑源墜樓身亡，有綠營民代在臉書發文引發議論，顏寬恒表示，從發言可以看出他們的立場，強調發生這樣的事不要再消費亡者，許議長算是自己的長輩，也是讓人敬重的人士，在高雄土生土長，從議員開始做起，並擔任議長服務鄉親，今天發生這樣令人遺憾的的事情，第一時間聽到「很shock（震驚），無法接受」。

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顏寬恒表示，自己一直認為許議長是經過大風大浪的人，社會經驗比自己多很多，但是對於這樣的罷免結果，他對太太表示「社會沒是非」，因為「社會沒是非」才做這樣的選擇，對於這樣的結果真的很傷心。

顏寬恒表示，不過既然已經發生了，「事實就是事實」，第一時間也已經有很多人去關心家屬，希望許議長夫人、家屬不要再悲傷了，自己要多保重身體。並說議長最掛心的是高雄市的發展，以及社會沒是非，他是因社會沒是非才決定這樣做，結束他的生命。

楊瓊瓔也說，得知許崑源議長的消息真的很捨不得，強調要培養一個政治人物，而且全心全力服務人民，真的不容易，希望「傷痛到此為止！」，並說許議長很照顧大家，因此聽到消息，真得很難釋懷，希望議長夫人節哀，好好照顧孩子，大家一定要繼續加油，讓議長安心！

對於罷免結果，顏寬恒表示，韓市長再幾天就要離開市長職務，接下來有代理市長，並要進行市長補選，希望江啟臣黨主席能針對人選早日做出安排，人選並要和韓市長和高雄地方溝通，選出最優秀的人，建議是在地出身、年輕、活力、熱血、有願景、有理想，雖然這場仗未必能打贏但還是要承擔。

高雄市議長許崑源墜樓身亡，國民黨立委楊瓊瓔今表示讓人不捨，盼「傷痛到此為止！」。 （記者陳建志攝）

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