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首頁　>　政治

陳以信稱高雄取名源自「又高又雄」 網酸「所以你又以又信？」

國民黨立委陳以信發文稱日本人將「打狗」改為「高雄」是源自於「又高又雄」，此說法遭大量網友指正錯誤，並批評國民黨在高雄從不用心。（資料照）

國民黨立委陳以信發文稱日本人將「打狗」改為「高雄」是源自於「又高又雄」，此說法遭大量網友指正錯誤，並批評國民黨在高雄從不用心。（資料照）

2020-06-08 12:01:47

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市6日舉行罷免市長投票，市長韓國瑜以93萬9090票遭到罷免。對此，國民黨立委陳以信當日在臉書發文感概，提及日本人將舊地名「打狗」改名「高雄」，就是希望這座城市「又高又雄」，此番說法卻遭大批網友打臉，表示「連在地歷史都在唬爛」，顯示國民黨根本不把高雄放在眼裡。

「罷韓案」結果出爐，韓國瑜以93萬9090票被罷免，成為台灣政治史上首位被罷免的縣市首長。同黨立委陳以信當晚在臉書放上一張高雄85大樓的舊照片，指出圖上的街道、大樓，曾經傲視全台，但民進黨執政不過20年，高雄就繁華不再，如今高雄人再度做了決定，趕走國民黨的整骨路線，迎回民進黨的整容路線，這是宿命，也是預言。

陳以信表示，一百年前，日本人將打狗改名高雄，就是希望這個城市又高又雄。然而一百年後，這個城市的下一代，決定親手將這希望埋入歷史裡頭。

不過，陳以信的發文卻遭大量網友留言，指正他關於高雄地名的來源，才不是希望高雄「又高又雄」，而是打狗的台語與京都的「高雄町」日語發音相同，所以才改為高雄。網友也諷刺寫道，「難不成你取名的原因是也是又以又信？」

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