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市長被罷免、議長墜樓 台南韓友會：令人痛心

對於罷免案通過，台南韓友會理事長廖盛芳表示尊重高雄人的選擇。（記者吳俊鋒攝）

對於罷免案通過，台南韓友會理事長廖盛芳表示尊重高雄人的選擇。（記者吳俊鋒攝）

2020-06-07 18:54:51

［記者吳俊鋒／台南報導］高雄市長韓國瑜被罷免，解職在即，對於開票結果，台南韓友會表示，接受、尊重，但挺韓路線不變，理事長廖盛芳強調，組織持續正常運作，要陪韓東山再起；他也提到，高雄市議長許崑源墜樓身亡，讓高雄「一日失雙長」，令人痛心。

又稱「挑大師」的名廚廖盛芳說，罷韓案高票通過，他坦然接受，畢竟這是高雄市民的選擇，要去尊重，給予祝福，但在過程裡也可以發現，中央力量動員，對付手無寸鐵的地方百里侯。

廖盛芳表示，許崑源的墜樓身亡，震驚社會各界，但情義相挺韓國瑜的精神令人敬佩，支持者永遠難忘，突然的離去，真的很不捨。

廖盛芳還自創打油詩「高雄一日失雙長、虎豹獅象掛鈴鐺、綠班師回巢居地、國瑜夙願不得償」，表達痛心、失望、難過、遺憾的心情。

廖盛芳認為，台灣要過安居樂業的日子，百姓不希望有仇恨，全心拚經濟；他也期盼未來補選出來的新市長，可以繼續帶領高雄起飛，並在國際上展現更成熟的民主發展。

廖盛芳解釋，該組織成員超過500位，已在去年10月，完成市政府的人民團體立案，是全國各韓友會首例，只是當時遇到大選，則是後來防疫與罷免案，讓計畫舉辦的授證典禮受耽擱。

廖盛芳說，即使韓國瑜沒有任何職務，也不會離棄，將邀請前來授證，也要繼續陪伴他，有朝一日、東山再起。

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