恨到你被罷成功！林濁水：這個難乎其難

林濁水（見圖）表示，把韓國瑜撩撥的恨意有多大，反彈的恨意就有多強。（資料照）

2020-06-07 18:44:37

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市昨（6日）舉辦市長罷免案投票，最終以93萬9090票將韓國瑜罷免。民進黨新潮流大老、前立委林濁水分析，罷免成功很不容易，「這個社會上會有那麼多人恨你，恨到你被罷成功，這個難乎其難」。

林濁水在《YAHOO風向台灣》指出，罷免成功很不容易，罷免是動員人的恨意，跟選舉動員人的支持是兩回事，「這個社會上會有那麼多人恨你，恨到你被罷成功，這個難乎其難」，那麼強的恨意，累積到足以讓韓國瑜下台，源頭其實就在韓國瑜身上。

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林濁水指出，很多人都說，韓國瑜市長當不到一年就去選總統，讓大家不能接受，成為罷免主因，但其實韓國瑜去年1月就放風聲要選總統，拿這件事情去罵，韓國瑜支持度就越高，高到打遍黨內無敵手，他認為，韓國瑜真正出狀況是從香港反送中運動起開始流失支持度。

林濁水強調，隨著時間的累積，韓國瑜「草包」的本質越來越明顯，且在藍營總統初選中動員的恨意使大家都怕，「馬英九在你台上居然被噓下來」，充分展現在韓國瑜帶領下，韓粉所至恨意彌天，所向披靡寸草不留，把知識藍全部嚇光光，也因此，「讓韓國瑜上來的恨意」，也引起「社會強烈的恨意」反彈，「你撩撥起的恨有多高，反彈你的恨意就有多強」。

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