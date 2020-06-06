罷韓通過》賴清德：主權在民 不再有百年難得政治奇才

副總統賴清德今晚透過臉書表示，主權在民的社會裡，不再有百年難得的政治奇才，只有恆久不變的公民力量。（圖擷自臉書）

2020-06-06 21:56:38

〔記者蘇永耀／台北報導〕副總統賴清德今晚透過臉書表示，高雄人的民主實踐，讓大家深刻反省，主權在民的社會裡，不再有百年難得的政治奇才，只有恆久不變的公民力量。

賴清德表示，政府的權力來自於人民，在台灣，不會是一句空虛無力的口號。而今天，高雄人用強烈意志 ，展現了這樣的理想和價值。「民主無價、高雄加油。 」

高雄市民今天紛紛走向投票所，展現公民意志。（記者張忠義攝）

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