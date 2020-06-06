也是今天投票！桃市中壢區復興、石頭2里里長補選結果出爐

中壢區復興、石頭2里里長補選投票，民眾戴口罩並在檢疫站量體溫後，才能進入投開票所投票。（記者李容萍攝）

2020-06-06 20:56:21

［記者李容萍／桃園報導］桃園市中壢區原石頭里長劉柏成，因虛偽設籍人口（俗稱幽靈人口）被判當選無效，而復興里長羅世穩3月底病逝，市選舉委員會6日辦理2里里長補選投開票，結果石頭里由「代子」出征的陳香蘭當選，復興里由27歲朱承恩勝出。

時值武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）防疫期間，2里里民投票得戴口罩，並在檢疫站量體溫後才能進入投開票所投票。

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市選委會表示，石頭里雙姝對決，選舉人數1627人，領投票人數851人，有效票849票、無效票2票，投票率52％，開票結果陳香蘭633票、葉思妤216票。

復興里四雄逐鹿，選舉人數8892人，領投票人數2942人，有效票2930票、無效票12票，投票率33％，開票結果朱承恩1010票、李建喜896票、簡長春872票、黃嘉振152票。

里長補選開票結果幾家歡樂幾家愁，朱承恩感謝每位參與選舉的里民，一路上的陪伴與支持，願意相信、肯定他，「今天的勝利是明天責任的開始」，他會努力扛起大家賦予的使命，創造美好的復興里；劉柏成代母謝票時感謝里民持續鼓勵，服務是份責任，強調「一人當選全家服務」，家人將持續以公益理念付出，也感謝一年多來志工夥伴無私幫助里政推行，未來將更加積極努力。

中壢區復興里里長補選當選人朱承恩。（記者李容萍攝）

中壢區石頭里里長補選揭曉，劉柏成代母謝票。（記者李容萍攝）

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