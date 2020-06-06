為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

也是今天投票！桃市中壢區復興、石頭2里里長補選結果出爐

中壢區復興、石頭2里里長補選投票，民眾戴口罩並在檢疫站量體溫後，才能進入投開票所投票。（記者李容萍攝）

中壢區復興、石頭2里里長補選投票，民眾戴口罩並在檢疫站量體溫後，才能進入投開票所投票。（記者李容萍攝）

2020-06-06 20:56:21

［記者李容萍／桃園報導］桃園市中壢區原石頭里長劉柏成，因虛偽設籍人口（俗稱幽靈人口）被判當選無效，而復興里長羅世穩3月底病逝，市選舉委員會6日辦理2里里長補選投開票，結果石頭里由「代子」出征的陳香蘭當選，復興里由27歲朱承恩勝出。

時值武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）防疫期間，2里里民投票得戴口罩，並在檢疫站量體溫後才能進入投開票所投票。

市選委會表示，石頭里雙姝對決，選舉人數1627人，領投票人數851人，有效票849票、無效票2票，投票率52％，開票結果陳香蘭633票、葉思妤216票。

復興里四雄逐鹿，選舉人數8892人，領投票人數2942人，有效票2930票、無效票12票，投票率33％，開票結果朱承恩1010票、李建喜896票、簡長春872票、黃嘉振152票。

里長補選開票結果幾家歡樂幾家愁，朱承恩感謝每位參與選舉的里民，一路上的陪伴與支持，願意相信、肯定他，「今天的勝利是明天責任的開始」，他會努力扛起大家賦予的使命，創造美好的復興里；劉柏成代母謝票時感謝里民持續鼓勵，服務是份責任，強調「一人當選全家服務」，家人將持續以公益理念付出，也感謝一年多來志工夥伴無私幫助里政推行，未來將更加積極努力。

中壢區復興里里長補選當選人朱承恩。（記者李容萍攝）

中壢區復興里里長補選當選人朱承恩。（記者李容萍攝）

中壢區石頭里里長補選揭曉，劉柏成代母謝票。（記者李容萍攝）

中壢區石頭里里長補選揭曉，劉柏成代母謝票。（記者李容萍攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
苗縣通霄鎮通灣里長、第4選區代表補選 7/11投票
2020-06-01 12:43

苗縣通霄鎮通灣里長、第4選區代表補選 7/11投票
中市和平區長涉貪被撤職 市府訂8/22補選
2020-05-30 12:05

中市和平區長涉貪被撤職 市府訂8/22補選
豐謙Vita 輕鬆擁有水岸新生活

豐謙Vita 輕鬆擁有水岸新生活
網紅小商人助陣！嘉市過溝里長補選 林桂洲當選
2020-05-23 17:28

網紅小商人助陣！嘉市過溝里長補選 林桂洲當選
士林最保值地王！轉售率最低地段在劍潭站前！

士林最保值地王！轉售率最低地段在劍潭站前！
政治今日熱門
2020-06-06 19:09

罷韓案對照2018市長、2020總統大選 這些地方變心了 影片

2020-06-06 00:00

罷韓》投票過不過 可能發展1次看懂

2020-06-06 18:35

罷韓同意票93萬9090票 超過韓國瑜當選市長票數 影片

2020-06-06 17:15

史上頭一遭 韓國瑜罷免案過了！7日內解除市長職務 影片

yes123徵才補助

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播