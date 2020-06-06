罷韓通過》超越自己的衛冕者！韓國瑜狂破多項「超尷尬」紀錄

身為「首位且唯一被提起罷免2次的政治人物」的高雄市長韓國瑜，再度刷新台灣政治史上「罷免案最高得票數」紀錄，成功蟬聯該紀錄保持人，直接晉升「衛冕者」之位。（記者李惠洲攝）

2020-06-06 21:10:05

〔即時新聞／綜合報導〕只有自己才能刷新自己的紀錄！罷韓案今（6）日結果揭曉，確定被罷免成功的高雄市長韓國瑜，不只再度刷新台灣政治史上「罷免案最高得票數」紀錄，也成功蟬聯該紀錄保持人，直接晉升「衛冕者」之位。不僅如此，韓國瑜除了身兼「首位且唯一被提起罷免2次的政治人物」，以及「為期最長」的「最高罷免票數紀錄保持人」之外，今日更一舉創下「首位且唯一被罷免成功的直轄市市長」、「罷免票高於勝選票的公職人員」等多項驚人紀錄。

此次高雄市長罷免案中，確定已遭罷免成功的高雄市長韓國瑜，今日在開票70分鐘後，就已超過罷免門檻的57萬票，開票結果統計，同意罷免票數高達93萬9090張，也超越了他在2018年市長選舉中獲得的的89萬2545票。

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此外，韓國瑜也是台灣政治史上「首位」且「唯一」被提案罷免2次的政治人物。1994年，時任台北縣（現已改制為新北市）立委的韓國瑜，與另外3名國民黨立委，洪秀柱、詹裕仁及林志嘉，因贊成興建核四，而遭反核團體發起提案罷免。

其中，韓國瑜拿下了高達37萬7882張同意罷免票，截至昨日都是國內「最高罷免票數的紀錄保持人」，而今天韓國瑜再度以高達93萬9090張同意罷免票，再度打破自己在1994年創下的紀錄，蟬聯「最高罷免數紀錄保持人」，晉升衛冕者。

而連續26年都是「最高罷免數」紀錄保持人的韓國瑜，同時也是該項紀錄「為期最長」的紀錄保持人。

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