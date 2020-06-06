罷韓通過》同意票已逾83萬！ 朝韓國瑜市長得票892545邁進

韓國瑜今早到旗山果菜運銷合作社視察香蕉外銷。（記者許麗娟攝）

2020-06-06 17:36:19

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市選委會統計至今天下午五點半，罷韓票數一舉突破83萬，比韓國瑜年初總統大選在高雄得票率610896、整整多出20餘萬，並朝韓國瑜前年高雄市長得票數892545邁進。

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