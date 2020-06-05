韓國瑜的香港村地點？都發局長竟回「高雄市」 議員傻眼愣了一下

議員問韓國瑜的香港村可能設在哪裡？高市都發局長林裕益答詢，選在高雄市。（記者王榮祥攝）

2020-06-05 16:54:41

〔記者王榮祥／高雄報導〕民進黨高市議員黃文益今在工務部門質詢時，關切高雄市長韓國瑜3月間提出的香港村、有可能會設在哪裡？高市都市發展局長林裕益答詢指出，選在「高雄市」！黃文益頓了一下，痛批簡直在鬼扯蛋。

韓國瑜今年3月間曾提及，考量許多香港朋友來高雄置產，他有意在高雄規劃一處香港村，後來幕僚進一步透露韓國瑜對香港村想法醞釀已久，且已由財政局做短中長期初步規劃，包括選址、優劣勢、經費等，短期規模應可容納香港人200到400人、中期1千到3千人、長期5千到1萬人，經費評估由民間招商引資，中期經費約12億到36億，長期規模可能高達120億元，但還需要評估考量。

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黃文益今在工務部門質詢時，詢問香港村進度？可能設置地點？都發局長林裕益第一時間表示，目前是初步規劃，也已做過專案報告，適當時機會公布。

黃文益追問進度如何？至少應有初步篩選的幾個地點？林裕益仍堅持適當時機才發布，還請議員放心好了。

黃文益認為3月至今已有一段時間，起碼應該有幾處評估地點，希望都發局長提供資訊，林裕益則堅持適當時機發布，並強調因為跨局處，須審慎評估。

黃文益不死心，再問到底香港村的評估地點可能會選在哪裡？林裕益神回：選在高雄市！黃文益愣了一下，反批他鬼扯蛋。

民進黨高市議員黃文益追問香港村進度。（記者王榮祥攝）

高雄市長韓國瑜3月間曾提出香港村構想。（記者王榮祥攝）

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