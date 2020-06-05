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「中漂」學生返鄉投票憂被黑衣人盯上 中市議員要求車站增加見警率

「中漂」學生有意明天返回高雄投票，但擔心被黑衣人盯上，議員呼籲警方提高見警率。（記者蘇孟娟攝）

「中漂」學生有意明天返回高雄投票，但擔心被黑衣人盯上，議員呼籲警方提高見警率。（記者蘇孟娟攝）

2020-06-05 15:20:11

〔記者蘇孟娟／台中報導〕週六罷韓日引關注，台中市議員周永鴻今日在市議會爆料接獲陳情，「中漂」學子計畫搭學生專車南返高雄投下罷免票，但擔心黑衣人出沒學生專車或車站附近，形成心理壓力，讓人不敢搭車，籲台中市警察局加強巡視搭車處及車站，增加見警率嚇阻有心人；市議員林德宇也籲台中市警局加強預防罷韓投票後的聚眾滋事事件，維護社會秩序。

罷韓投票明日登場，台中市議員包括周永鴻、江肇國、張家銨、李天生、蔡耀頡今日在市議會業務質詢時，聯合向台中市府官員「機會教育」，周永鴻說，高雄罷韓案如火如荼進行即將在週六投票，提醒在場官員「爾俸爾祿、民脂民膏」，人民給權利不珍惜，沒有好好作為，就要面對人民的檢驗。

周永鴻另說，針對即將到來的罷韓，有收到很多訊息，包括有「中漂」的學生反映，擔心搭返鄉罷韓學生專車時，遭到無謂關心，據了解，甚至有「黑衣人」加強出沒車站、學生專車搭車處，擔心面對黑衣人「眼神」監票，希望市警局加強巡邏車站，以見警率加強排除這種讓人心生壓力的事，讓「中漂」的學生能順利返鄉投票。

此外，市議員林德宇則提醒台中市警局務必加強防範藉故聚眾滋事情況，讓罷韓投票能順利完成，尤其是投票結束後，台中市的治安穩定，不讓有心人故意藉題發揮。

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