罷韓投票江啟臣明南下與韓國瑜「共同承擔」 擬開記者會向市民致意

高雄市長韓國瑜罷免案明天見真章，雖然韓陣營已婉拒，但國民黨主席江啟臣仍規劃到高雄市黨部坐鎮，知情人士說，江已準備好出面面對投票結果，無論韓國瑜要不要出面發言、投票結果如何，江都有意代表國民黨向高雄市民道歉致意。（資料照）

2020-06-05 15:09:14

〔記者陳昀／台北報導〕高雄市長韓國瑜罷免案明天見真章，雖然韓陣營已婉拒，但國民黨主席江啟臣仍規劃到高雄市黨部坐鎮，知情人士說，江已準備好出面面對投票結果，無論韓國瑜要不要出面發言、投票結果如何，江都有意代表國民黨向高雄市民道歉致意，扛起過去黨中央指派韓選總統、讓高雄市民失望等責任。

不過，江啟臣幕僚回應說，明天確實會有黨務主管前往高雄市黨部發表談話，但人選是誰、是不是江啟臣本人尚未確定，更無「道歉」一說。

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雖然韓陣營已婉拒政壇人士在罷韓當天南下高雄，江啟臣仍規劃明與立法院國民黨團總召林為洲一同前往高雄市黨部，和韓國瑜共同承擔罷韓案最終結果；黨中央今也通知中常委，明天下午4時45分江啟臣將帶隊在高雄市黨部召開記者會，歡迎中常委一同出席。

黨務人士表示，韓陣營傾向當天靜待結果，不批評、發表言論，但身為黨主席還是必須有所回應並深切檢討，出面代表國民黨向高雄市民道歉，尤其針對過去國民黨指派韓國瑜選總統，令市民失望一事，承擔責任，因此，無論罷韓案有沒有通過及韓國瑜最後決定要不要出面發言，江都會出來面對。

黨務人士指出，罷韓不要通過最好，否則將打擊國民黨士氣及黨主席威望，但黨內評估情勢不樂觀，江啟臣甚至考慮過罷韓通過要辭職下台，後來考量後續補選仍要負起操盤責任而暫時轉念。

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