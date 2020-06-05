引謝龍介6句話狠酸韓國瑜 邱莉莉質詢舉黃絲帶籲罷韓

台南市議員邱莉莉在質詢結束前，高舉罷韓黃絲帶呼籲高雄市民改寫歷史，罷韓成功。（記者蔡文居攝）

2020-06-05 14:29:24

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議會民進黨團總召邱莉莉今天進行市政總質詢，在質詢末了呼應明天的罷韓投票，她引用她的「偶像」謝龍介的6句台話狠酸高雄市長韓國瑜，指韓為何失去民心？因為「君子一言一重，小人千言無用」，韓的誠信問題，讓他淪落到今天「有手伸無路，有腳走無步」。

邱莉莉嘲諷說，「我的『偶像』真的厲害，每一句都是經典名言。」她在質詢結束前，高舉罷韓黃絲帶呼籲高雄市民「高雄加油！明天我們共同改寫歷史，希望明天罷免韓國瑜成功！」

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邱莉莉質詢表示，明天是6月6日，台灣政治、地方自治歷史上將發生一起史無前例的大事，從昨天台灣大學生遊行到今天台南水萍塭很多大學生站出來呼籲罷韓，民選直轄市長上任一年多就面臨被罷免，而且聽說很可能會被罷免。

她說，台灣民眾的包容性高，政治人物要被罷免並不容易，之前有2立委也沒被罷免成功，但是一個直轄市長可以累積這麼多民怨，這有很多原因，他做的和他說的就是「膨風水蛙刣嘸肉」，只會說「發大財、發大財、發大財」。

邱莉莉接著說，「我向我的『偶像』學了6句話，他常用此來說民進黨，這用在韓國瑜身上也不錯。」韓為何失去民心，因為「君子一言一重，小人千言無用。」韓的誠信出問題，當時去高雄選市長說要發大財、賣整貨櫃的水果，還去國台辦拉線，說高雄會愈來愈好，結果不到一年就落跑去選總統，韓的承諾被高雄人看破手腳。

她說，這叫「死龜諍到變活鱉」，像韓現在這樣「有手伸無路，有腳走無步」，「講的一畚箕，做嘸一湯匙」。這足供政治人物一個警惕，人民絕不是塑膠，如果做不好，隨時都可罷免。

她酸說，她的「偶像」還說「乞丐背葫蘆還會假仙」。韓當時確實曾引領風騷，但過去站在他身邊的人全跑光光，現在那些人也不去站他旁邊，這叫「成也蕭何，敗也蕭何」。

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