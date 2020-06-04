陳佩琪頻「逆時中」 柯文哲：我沒她那麼勇敢

台北市長柯文哲今天（4日）接受市政總質詢時，被問到近期有關妻子陳佩琪發炎引議一事，表示自己沒她那麼勇敢。（記者方賓照攝）

2020-06-04 19:52:21

〔即時新聞／綜合報導〕北市聯合醫院兒科醫師、台北市長柯文哲妻子陳佩琪近來在臉書上發文「逆時中」，先是批評台灣給世衛的示警信是「硬拗」，甚至還與民進黨議員簡舒培槓上，上演「舒琪大戰」。爭議未平，昨日陳佩琪又在臉書上評論「小明」的事，引起討論。對此，柯文哲今天在議會接受質詢時被國民黨議員游淑慧問到有關台灣給世衛警告一事時，柯文哲表示不一定每件事就要說出來，「我沒有陳佩琪那麼勇敢」。

台北市長柯文哲今天（4日）接受市政總質詢時，議員游淑慧提到近期柯文哲妻子陳佩琪突然針對這些早就「時效性」的公共議題，表示想知道陳佩琪是否私底下有和丈夫討論過這些事，柯文哲坦言，確實有針對「台灣給世衛示警信」及當初「疫情指揮中心不讓滯留中國武漢的『小明』來台」這兩件事作討論，他也表示自己常常都是看過她（陳佩琪）在臉書上的發文，才回去拜託她不要再寫，免惹是非。

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針對「台灣給世衛示警信」一事，游淑慧好奇柯文哲的看法，以柯醫師的角度看這封信是何種性質？柯文哲則推稱「哎唷，不要問我！」苦笑表示「唉！這樣講有時候很丟臉，我沒有陳佩琪這麼勇敢」。接著游淑慧追問柯文哲的言下之意是不是代表看法和陳佩琪一樣，認為這封信不過是想跟世衛要更多信息而已，柯文哲回應，「我們對每一件事有看法，但是不一定每件事要說出來，我放在心裡面就好，而且我不敢違背陳佩琪意見」。

至於台灣拒絕「小明」返台一事，游淑惠問柯文哲認為此事究竟是基於科學，又或者是政治、意識形態？柯文哲也推託表示，「我看一看，我也不太想講，不需要，但陳佩琪很有意見」。對於陳佩琪昨天的貼文，柯文哲是否會覺得給自己惹麻煩？又或是對自己選擇從政導致妻子言論自由受限而感到愧疚？柯文哲表示，若自己不是市長，陳佩琪寫什麼也不會有人看，陳佩琪也只是在表達自己的意見。但柯文哲也再強調，有拜託陳佩琪不要再寫。

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