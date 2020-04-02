藍營猛打台灣是不是國家口水戰 諷蘇揆騙完「神明」騙「國父」

國民黨猛打台灣是不是國家議題口水戰，在官方臉書貼出行政院長蘇貞昌過去率閣員在總統府大禮堂向國旗、國父遺像宣誓的影片，諷刺蘇揆「騙完『神明』騙『國父』」。（截圖自國民黨官方臉書）

2020-04-02 10:55:46

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨金門縣立委陳玉珍日前稱台灣不是一個國家，遭行政院長蘇貞昌批評沒有資格擔任國會議員，引發藍綠口水戰，國民黨昨天先由黨魁江啟臣在中常會表達強烈抗議，接著又在官方臉書貼出蘇揆過去率閣員在總統府大禮堂向國旗、國父遺像宣誓的影片，諷刺蘇揆「騙完『神明』騙『國父』」，文末並標註「#感謝總統府提供影片」等文字，極盡諷刺意味。

國民黨這篇題為「『蘇落選人』打臉『蘇院長』？騙完『神明』騙『國父』？」的貼文指出，回顧蘇貞昌就職典禮，對著「中華民國國旗」與「國父孫中山先生」宣誓，不就說明「中華民國才是一個國家」，期待行政院作為「中華民國憲法」國家最高行政機關，能夠準確表達憲法意志，中華民國是我們的國家絕不容混淆。

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國民黨表示，「中華民國是主權獨立的國家」，現在的治權在台澎金馬等自由地區，蘇揆刻意操作意識形態、恣意攻擊立法委員，藐視國會、輕蔑民意，罔顧憲法與憲政體制，「如果蘇貞昌認為中華民國不是國家，就請辭職下台！」

國民黨還說，蘇貞昌貴為中華民國的行政院院長，又是法律專業出身，對於法律的捍衛以及標準應該要比一般人高，陳玉珍根據憲法說「中華民國才是一個國家」，哪裡錯了？憑什麼說陳玉珍沒資格當國會議員？

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