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挺陳玉珍 傅崐萁：蘇貞昌令人憤怒

傅崐萁說，「台灣」是地名，不是一國家之名，更不是國號；包括蘇貞昌在內的民進黨人更不應該把「愛台灣」和「拒稱中華民國」混為一談，污辱所有堅持中華民國的的台灣人。（資料照）

傅崐萁說，「台灣」是地名，不是一國家之名，更不是國號；包括蘇貞昌在內的民進黨人更不應該把「愛台灣」和「拒稱中華民國」混為一談，污辱所有堅持中華民國的的台灣人。（資料照）

2020-04-01 16:43:05

〔記者林良昇／台北報導〕無黨籍立委傅崐萁在臉書發文說，行政院長蘇貞昌在立法院公然宣稱國民黨立委陳玉珍「沒資格當國會議員」。蘇院長此舉讓人憤怒，他心中的「國家」到底是什麼？承認「中華民國」有那麼難嗎？

傅崐萁說，憲法是國家的根本大法，依據憲法，我們的國號是中華民國，國家主權包括自由地區、大陸地區及南海諸島，現階段的治權是台澎金馬。今天不論台灣或中華民國的任何一個人，都不能抹殺這個事實，更何況是一個經由憲法授權的行政院長，豈能漠視憲法，睜眼說瞎話！

傅崐萁指出，陳玉珍是金門選出的立委，金門馬祖不是台灣，是屬於中華民國，於法於理，她當然是中華民國的立委，而非台灣國的立委，蘇貞昌卻混淆視聽，無視憲法的事實，還公然污辱堅持國號的立委。

傅崐萁說，蔡英文總統就職時，宣誓將「遵守憲法，不負國民」，而蘇貞昌食國家俸祿，位在高堂，卻不願面對憲法中的國號，口口聲聲只稱台灣。到底誰才「沒有資格」？

傅崐萁強調，身為中華民國的一分子，我們深愛台灣，但必須承認「台灣」是地名，不是一國家之名，更不是國號；包括蘇貞昌在內的民進黨人更不應該把「愛台灣」和「拒稱中華民國」混為一談，污辱所有堅持中華民國的的台灣人。

傅崐萁也說，他是中華民國國民選出的立委，絕非台灣國的立委，也誓言絕不負民所託，一定百分之百尊重憲法，捍衛我們的國號「中華民國」。民進黨等綠營人士也請拿出良知，面對你的國家的名字！

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