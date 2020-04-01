藍委遭蘇揆質疑不適任 江啟臣︰蘇嚴重侵犯立委職權

國民黨主席江啟臣利用今天主持中常會時痛批蘇貞昌不尊重立法權，嚴重侵犯立法委員職權。（記者張嘉明攝）

2020-04-01 15:01:32

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨金門縣立委陳玉珍日前遭行政院長蘇貞昌批評沒有資格擔任國會議員，國民黨主席江啟臣利用今天主持中常會時除了表達強烈抗議，並痛批蘇貞昌不尊重立法權，嚴重侵犯立法委員職權。

江啟臣表示，目前正值武漢肺炎防疫期間，本應全國團結齊心抗疫，避免過多的政治對抗與分化語言，然而蘇貞昌在立院接受媒體訪問時，直接指責陳玉珍委員「沒資格當國會議員」，這是行政權對於立法權的不尊重，嚴重侵犯立法委員職權，國民黨不但深感遺憾，也要表達強烈抗議。

請繼續往下閱讀...

他強調，立法院為中華民國憲政機關，每一個立法委員都是人民依法決定行使職權的代議士，是否具有資格擔任立法委員，絕非行政首長可以非議。

江啟臣表示，防疫優先既是全民共識，中央疫情指揮中心持續本著防疫專業守護國人健康，他呼籲行政院秉持執政高度，回應社會期待，專注後續紓困工作，針對疫情通盤考量，配合地方政府因地制宜調整分配預算資源，透過中央與地方協力合作，達到有感紓困的任務目標。

他還說，面對民進黨政府國家認同的混亂，對於憲法國家名稱的輕視，國民黨沒有懷憂喪志的時間，更要儘速調整步伐，才有機會重返執政，進而導正國家發展方向，更要以傳承日前病逝的前行政院長郝柏村「永遠維持台灣和平安全」的遺願，為國民黨的發展、中華民國的未來持續奮鬥。

在中常會一開始，江啟臣還率領與會者一起為郝柏村以及因車禍喪生的前國防部副部長王文燮默哀1分鐘。

江啟臣表示，郝柏村戎馬一生、公忠體國，個性剛毅不屈，在國家認同上不偏不倚，是值得全黨效法的模範，郝更見證了中華民國百年歷史，擔任過無數國家及本黨要職，親身參與保衛台灣、建設台灣，對國家民族有卓越貢獻，我們將永遠緬懷「郝伯伯」傳奇的一生。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法