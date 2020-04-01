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武漢肺炎》1500億追加預算及紓困加碼 蘇揆明擬親開記者會說明

行政院長蘇貞昌明擬親開記者會說明政院新的紓困加碼方案。（資料照）

行政院長蘇貞昌明擬親開記者會說明政院新的紓困加碼方案。（資料照）

2020-04-01 19:08:25

〔記者李欣芳／台北報導〕因應武漢肺炎疫情衝擊，行政院將提出第二階段紓困方案，據悉，行政院明天在上午加開臨時院會，通過特別條例修正草案後，行政院長蘇貞昌擬親自召開記者會，說明政院將向立法院提出追加預算1500億元，以及政院新的紓困與振興方案。

蘇貞昌自去年1月14日上任至今，從未召開過院會後的記者會，政院都由發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）對外轉述院會的內容，蘇揆明天規劃召開記者會也是他上任後首次的記者會，政院知情官員表示，這表示蘇院長對政府要提紓困方案的重視程度。

行政院連日來已請各部會提出紓困2.0方案正進行最後盤點，包括擴大實施薪資補助方案、艱困企業一次性補助、酷碰折扣券、水電費折扣擴大加碼等，明天將公布相關方案，並提出原規劃600億元的特別條例修正草案。

政院第二階段紓困加碼，除了將向立院提出1500億元追加預算外，並從就業安定基金、觀光基金等不同基金加公務預算以緩濟急部分，將提出1000億元經費，政院第二階段總計將新提出2500億元經費。

行政院將先送請立法院三讀修正有關武漢肺炎的特別條例，特別條例修正後再送出追加特別預算案，預定4月中旬送出追加特別預算案。

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