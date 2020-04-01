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台灣捐口罩 駐荷蘭代表：台荷密切聯繫捐贈作業

在台北的「荷蘭貿易暨投資辦事處」今天也在臉書貼文，感謝我國捐贈口罩協助荷蘭防疫。（圖取自荷蘭貿易暨投資辦事處臉書）

在台北的「荷蘭貿易暨投資辦事處」今天也在臉書貼文，感謝我國捐贈口罩協助荷蘭防疫。（圖取自荷蘭貿易暨投資辦事處臉書）

2020-04-01 18:40:12

〔中央社〕台灣將捐口罩與國際防疫，駐荷蘭代表陳欣新今天表示，這是在關鍵時刻彰顯「台灣能夠幫忙」精神，與荷蘭第一線醫護人員共同對抗疫情，台荷政府正就捐贈作業密切聯繫中。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）全球疫情持續擴大，總統蔡英文今天表示，台灣積極加強與各國的防疫合作，將捐贈1000萬片口罩支援疫情嚴重國家的醫療人員，後續會視產能給予國際社會更多的支持。

外交部說明，第一波將捐贈11個歐洲國家總計700萬片口罩，包括義大利、西班牙、德國、法國、比利時、荷蘭、盧森堡、捷克及波蘭等歐洲聯盟（EU）會員國，以及英國和瑞士。

陳欣新表示，台荷雙邊關係密切友好，荷蘭自3月起疫情愈來愈嚴重，許多醫院反映口罩不足，台灣很高興能在這個關鍵的時間點，彰顯「台灣能夠幫忙」（#TaiwanCanHelp!）精神，提供站在第一線的荷蘭醫護人員必要的協助，共同對抗疫情。

陳欣新指出，台荷政府正就後續捐贈作業密切聯繫，以盡快將口罩送到荷蘭。另外也就未來如何加強雙方在防疫、醫療、技術及物資設備等方面的合作關係，持續交換意見。

在台北的荷蘭貿易暨投資辦事處在臉書貼文指出，疫情蔓延，荷蘭第一線醫護人員缺乏醫療口罩已經多時；除了重覆使用，甚至只能自購工地用口罩。感謝台灣，在全世界最艱困時刻，願意與荷蘭分享珍貴資源、捐贈口罩，並且與荷蘭的醫療器材和生物製藥研究單位合作。

荷蘭貿易暨投資辦事處臉書貼文：

蔡英文總統今天宣布，將捐贈1000萬片口罩給歐美及友邦。（中央社）

蔡英文總統今天宣布，將捐贈1000萬片口罩給歐美及友邦。（中央社）

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