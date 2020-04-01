中捷回應迴力車網購運費爭議 議員批：官僚作風「打太極」

台中捷運公司發售迴力車，作業流程引發爭議。（台中捷運公司提供）

2020-04-01 14:36:20

〔記者張菁雅／台中報導〕台中捷運公司在群眾募資網站開賣迴力車，日前發生民眾下單5筆迴力車，被收5次運費的爭議，中捷公司解釋是希望多人參與，避免囤貨，因此1個帳號一次只能下單1組商品。民進黨總召、市議員陳世凱今日批評，中捷公司的回應僅解釋現行平台的運作方式，沒有解答民眾的疑慮，「根本把民眾當塑膠」。

陳世凱表示，台中捷運公司在募資網站賣迴力車，網站上卻沒有讓人選擇數量的地方，造成民眾下單5筆迴力車，都在同一地址，卻被收5次運費。而中捷公司回應內容是顧左右而言他，沒有思考解決方案，他認為正確的處理方式是增加購買數量相關的選項，或者在首頁就寫明限購。

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陳世凱說，這次提出的質疑，是募資設計上嚴重的bug（系統漏洞），結果中捷的回應，顯然未正視購買民眾的需求，連民眾在臉書上的詢問，都不願意正面回應，難道錢收完了就沒有利用價值了嗎？簡直不把民眾當一回事。

陳世凱抨擊台中捷運公司是新成立的公司，現在就出現這種打太極的官僚作風，如何讓民眾信賴，期待日後的經營。

對此，台中捷運公司表示，這次販售平台有限量設定功能，目的是希望多人參與，避免造成個人囤貨，因此1個帳號每次只能下單1組商品，若想參與多項計畫或多個商品就必須分次付款。中捷官方臉書也在3月20日發文公告活動購買方式，提醒粉絲注意。

中捷公司也說，針對購買2台迴力車以上的民眾，如果因為沒看清楚而有疑慮，中捷會逐一詢問，若有疑慮，將協助取消訂單，同時也會吸取這次經驗，規劃其他通路或實體店面販賣中捷商品，滿足大家的期待。

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