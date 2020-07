武漢肺炎》抗疫外交動起來！各大醫院視訊拉美友邦伸援

外交部與奇美、國泰、亞東、北榮、馬偕和台大等各醫院合作,以遠距會議方式,與拉美與加勒比海友邦分享台灣醫療院所抗疫經驗和醫院防疫管理。圖為貝里斯衛生部參與會議情形。(駐貝里斯大使館提供)

2020-03-31 19:42:02

〔記者呂伊萱/台北報導〕武漢肺炎疫情蔓延全球,外交部與奇美、國泰、亞東、北榮、馬偕和台大等各醫院合作,以遠距會議方式,與拉丁美洲、加勒比海友邦分享台灣醫療院所抗疫經驗和醫院防疫管理,盼幫助友邦強化抗疫能力,保護民眾健康安全。

奇美醫院首席醫療副院長林宏榮於台北時間30日晚間,率領專業醫療團隊與我國加勒比海4友邦貝里斯、聖露西亞、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森及格瑞那丁的衛生部高階官員及醫護代表,召開防疫多方視訊會議。

友邦出席代表包括貝里斯衛生部次長高喬治、聖露西亞衛生部副次長丹妮爾、聖克里斯多福及尼維斯最大JNF醫院醫療長威爾金森、聖文森衛生部長布朗和聖文森中央醫院執行長華特絲等人。

外交部今天對此表示,此前,外館與國合會已安排促成國泰醫院與巴拉圭疾管局等單位於3月20日舉行防疫視訊會議,協助提升巴拉圭管控COVID-19疫情知能。另外,亞東醫院也將於4月1日與尼加拉瓜衛生部遠距分享我國防疫經驗及作法。

外交部細數,北榮依據聖克里斯多福及尼維斯政府防疫需求,協助完善其國家防疫行動方案及準則;台大醫院對瓜地馬拉、台北馬偕對聖文森及格瑞那丁,協助醫護人員防疫宣導,全力協助友邦增進抗疫能力。

外交部特別對奇美醫院、國泰綜合醫院、亞東醫院、台北榮民總醫院、台大醫院及台北馬偕醫院等醫療院所,協助推動國際公衛醫療合作,表示肯定與感謝。

外交部並重申,我國重視世界公衛及全球防疫,期待能與國際社會共同解決武漢肺炎疫情問題,盼國際社會體認「人人要健康,台灣能夠且正在幫忙」(Health for all, Taiwan can help and Taiwan is helping)。

