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    武漢肺炎》抗疫外交動起來！各大醫院視訊拉美友邦伸援

    外交部與奇美、國泰、亞東、北榮、馬偕和台大等各醫院合作，以遠距會議方式，與拉美與加勒比海友邦分享台灣醫療院所抗疫經驗和醫院防疫管理。圖為貝里斯衛生部參與會議情形。（駐貝里斯大使館提供）

    外交部與奇美、國泰、亞東、北榮、馬偕和台大等各醫院合作，以遠距會議方式，與拉美與加勒比海友邦分享台灣醫療院所抗疫經驗和醫院防疫管理。圖為貝里斯衛生部參與會議情形。（駐貝里斯大使館提供）

    2020-03-31 19:42:02

    〔記者呂伊萱／台北報導〕武漢肺炎疫情蔓延全球，外交部與奇美、國泰、亞東、北榮、馬偕和台大等各醫院合作，以遠距會議方式，與拉丁美洲、加勒比海友邦分享台灣醫療院所抗疫經驗和醫院防疫管理，盼幫助友邦強化抗疫能力，保護民眾健康安全。

    奇美醫院首席醫療副院長林宏榮於台北時間30日晚間，率領專業醫療團隊與我國加勒比海4友邦貝里斯、聖露西亞、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森及格瑞那丁的衛生部高階官員及醫護代表，召開防疫多方視訊會議。

    友邦出席代表包括貝里斯衛生部次長高喬治、聖露西亞衛生部副次長丹妮爾、聖克里斯多福及尼維斯最大JNF醫院醫療長威爾金森、聖文森衛生部長布朗和聖文森中央醫院執行長華特絲等人。

    外交部今天對此表示，此前，外館與國合會已安排促成國泰醫院與巴拉圭疾管局等單位於3月20日舉行防疫視訊會議，協助提升巴拉圭管控COVID-19疫情知能。另外，亞東醫院也將於4月1日與尼加拉瓜衛生部遠距分享我國防疫經驗及作法。

    外交部細數，北榮依據聖克里斯多福及尼維斯政府防疫需求，協助完善其國家防疫行動方案及準則；台大醫院對瓜地馬拉、台北馬偕對聖文森及格瑞那丁，協助醫護人員防疫宣導，全力協助友邦增進抗疫能力。

    外交部特別對奇美醫院、國泰綜合醫院、亞東醫院、台北榮民總醫院、台大醫院及台北馬偕醫院等醫療院所，協助推動國際公衛醫療合作，表示肯定與感謝。

    外交部並重申，我國重視世界公衛及全球防疫，期待能與國際社會共同解決武漢肺炎疫情問題，盼國際社會體認「人人要健康，台灣能夠且正在幫忙」（Health for all, Taiwan can help and Taiwan is helping）。

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    外交部與奇美、國泰、亞東、北榮、馬偕和台大等各醫院合作，以遠距會議方式，與拉美與加勒比海友邦分享台灣醫療院所抗疫經驗和醫院防疫管理。圖為聖克里斯多福會議情形。（駐聖克里斯多福吉及維斯大使館提供）

    外交部與奇美、國泰、亞東、北榮、馬偕和台大等各醫院合作，以遠距會議方式，與拉美與加勒比海友邦分享台灣醫療院所抗疫經驗和醫院防疫管理。圖為聖克里斯多福會議情形。（駐聖克里斯多福吉及維斯大使館提供）

    外交部與奇美、國泰、亞東、北榮、馬偕和台大等各醫院合作，以遠距會議方式，與拉美與加勒比海友邦分享台灣醫療院所抗疫經驗和醫院防疫管理。圖為聖露西亞參與會議情形。（駐聖露西亞大使館提供）

    外交部與奇美、國泰、亞東、北榮、馬偕和台大等各醫院合作，以遠距會議方式，與拉美與加勒比海友邦分享台灣醫療院所抗疫經驗和醫院防疫管理。圖為聖露西亞參與會議情形。（駐聖露西亞大使館提供）

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