武漢肺炎》陳其邁溫情喊話：愛在疫情時蔓延

行政院副院長陳其邁以影片向民眾溫情喊話。（圖截取自陳其邁臉書）

2020-03-28 17:57:28

〔記者李欣芳／台北報導〕武漢肺炎疫情延燒，行政院副院長陳其邁今天在臉書發布影片，向民眾溫情喊話，「愛在疫情時蔓延，信心從戰疫而生」，盼視抗疫為共同完成的任務，讓台灣度過這次難關，並感謝民眾的體諒與支持。

陳其邁表示，政府了解民眾對疫情的擔心，因此會資訊公開透明，定時

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且詳細地報告防疫作為。不僅要直接破除流言，也要讓民眾清楚理解，並將抗疫視為共同完成的任務。

陳其邁說，只要一個拉一個，全民嚴肅對待防疫，一定可以很好地完成，讓台灣度過這次難關。請民眾放心，台灣有世界首屈一指的醫療研發技術水準，從快篩、疫苗、藥物，到健全的健保醫療體系，做為全民健康的後盾。

他指出，為減少病毒傳播風險，政府對違反隔離措施、散播謠言、哄抬或囤積防疫物資者加重罰則；將邊境管制等級提到最高，暫時限制了外籍人士入境、轉機，從國外入境的本國人也需居家檢疫。這是非常時期，必須採取的非常手段，感謝民眾的體諒與支持。

他表示，對各行各業來說，不只面臨疫情威脅，也面臨著業績考驗。因此，在總統蔡英文的指示下，行政院長蘇貞昌要求各部會研擬紓困，做到「寬一點、快一點、方便一點」，讓經營者和員工，以及背後的每一個家庭，盡可能度過眼下這一關。

陳其邁強調，為防疫保持的實體距離、遵守防疫所設下的種種規範，並不代表減少對彼此的關心與貼近，只要大家同心面對、堅定防疫，一定可以照顧好自己和親愛的家人，打贏這場抗疫勝仗。

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