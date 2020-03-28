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M1A2T戰車首批2023年交運 戰車模擬器交中科院自己做

美國M1A2戰車。（路透資料照）

美國M1A2戰車。（路透資料照）

2020-03-28 14:46:56

〔記者羅添斌／台北報導〕我國向美國採購M1A2T戰車，首批將在2023年年底交運抵台，但對於軍方規劃要將M1A2T戰車的模擬器要交給中科院來做，立委有所疑慮，認為此舉似將中科院轉型為轉包商，立院委員會因此凍結部分預算，並要求國防部提出報告並經同意後，被凍結的預算才能動支。

根據國防部最新送交立院的預算解凍報告指出，我國向美採購M1A2T戰車的同時，也向美國採購射擊及駕駛訓練模擬器各一套，供種能教官在美訓練使用，會配合首批M1A2T戰車交運抵台的時程，建置在模擬訓練大樓內。

但國防部在報告中也表示，中科院自1995年到2017年期間，研製國軍各式模擬訓練系統，合計達36類183套，裝訓部的CM11及M60A3戰車模擬器就是委託中科院研製，中科院具完成本案戰車模擬器系統整合研製的能量。

國防部指出，本案規劃續由中科院參照美方訓練模擬器的參數，研製M1A2T戰車模擬器，並並朝與現有各式裝備模擬器構聯的方向展，以期達到聯合作戰訓練目標；模訓大樓設施介面工程需配合訓練模擬器同步規劃及設計，以避免介面介接及整合問題，這部分也擬由中科院統籌辦理。

對於保密問題，國防部說，新型戰車的射控系統丶武器及彈藥等機敏參數，屬軍事機密，為慎防機密外洩，參與此案的公丶私法人團體或是個人，都需配合專案查核及個人安全查核，中科院雖已轉型為法人機關，各項作業仍受國防部依國防廠商安全管控機制來督管，可以確保相關參數存管無虞。

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